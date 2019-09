Philippe Gilbert spreekt van een historische etappe na zijn zege van woensdag in een waaierrit van de Vuelta a España. De 37-jarige Belg zat mee in een grote kopgroep en sprintte met overmacht naar zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje.

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", aldus Gilbert, die in de kopgroep steun kreeg van zes Deceuninck-Quick-Step-ploeggenoten, tegen Cyclingnews.

"We deden alsof het een ploegentijdrit over 220 kilometer was en hielden continu het tempo hoog. Het was een historische rit."

De kopgroep, met onder anderen klassementsrenners Nairo Quintana en Wilco Kelderman, kwam ruim vijf minuten eerder over de finish dan de groep met rodetruidrager Primoz Roglic.

"We hebben met zo'n hoog tempo een hele hoop renners pijn gedaan. Veel ploegen zullen in de bergrit van donderdag revanche willen nemen."

Philippe Gilbert sprintte woensdag met overmacht naar zijn tweede ritzege in de Vuelta. (Foto: Getty Images)

'WK komt precies op tijd'

Voor Gilbert was het al zijn tweede etappezege in deze Vuelta, nadat hij ook al in de elfde rit de sterkste was. De renner merkt dat hij op tijd in vorm komt voor het WK, dat later deze maand in het Engelse Yorkshire op het programma staat.

"Vooraf zag ik weinig kansen op ritzeges, maar nu heb ik al twee overwinningen te pakken en ik denk dat een derde ook nog mogelijk is."

"Deze Vuelta is een bevestiging dat ik de juiste vorm en kracht op tijd gevonden heb voor het WK. Dat is het belangrijkst."

De Ronde van Spanje gaat donderdag verder met een bergrit van 177,5 kilometer van Colmenar Viejo naar Becerril de la Sierra. Onderweg moeten de renners over vier cols van de eerste categorie.