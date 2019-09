Primoz Roglic erkent dat hij goed is weggekomen in de Vuelta a España. De klassementsleider zat niet mee toen een grote groep ontsnapte, maar wist mede dankzij het harde werk van zijn ploeg Jumbo-Visma het rood te behouden.

Een omvangrijke groep, met onder anderen Nairo Quintana en Wilco Kelderman, wist ondanks het werk van Jumbo-Visma een voorsprong van ruim zes minuten bij elkaar te rijden. Andere ploegen hielpen daarna mee, maar uiteindelijk pakten Quintana en Kelderman ruim vijf minuten terug op Roglic. De rit was een prooi voor de Belg Philippe Gilbert.

De Sloveen zag het allemaal gebeuren, maar kon niet meespringen. "Ik zat niet waar ik had moeten zitten", erkende de rodetruidrager. "Ik heb een fout gemaakt door niet van voren te zitten. Het team heeft me vandaag gered."

Onder anderen Robert Gesink, Tony Martin en Lennard Hofstede reden vol op kop om het verschil niet te groot te laten worden. "Ze hebben er vanaf het begin alles aan gedaan, maar na verloop van tijd konden ze gewoon niet meer. Toen was het aan de andere ploegen om bij te springen", aldus Roglic.

'Slag verloren, maar niet de oorlog'

Quintana is door zijn tijdwinst nu de nieuwe nummer twee in het klassement, op 2.24 minuten van Roglic. "Maar we staan er nog steeds goed voor", meende de kopman van Jumbo-Visma. "Het was zwaar vandaag. We hebben weliswaar een slag verloren, maar niet de oorlog."

Hoewel hij er flink voor moest knokken, heeft Roglic zich naar eigen zeggen nooit bang gemaakt over het feit dat hij de trui kon verliezen. "Ik heb nooit het idee gehad dat ik hier de Vuelta zou verliezen. Iedereen wilde zo snel mogelijk de finish halen."

Roglic moet nog vier ritten, waaronder twee zware bergetappes, zonder kleerscheuren zien door te komen. "Het blijft een onvoorspelbare koers en ik verwacht dat ik de komende dagen nog flink moet vechten."

Donderdag staat een bergrit van Colmenar Viejo naar Becerill de la Sierra op het programma. Onderweg zijn er vier beklimmingen van eerste categorie. De etappe eindigt op de top van een heuvel.