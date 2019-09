Primoz Roglic mag volgens Alejandro Valverde Astana dankbaar zijn dat hij de rode trui nog altijd om de schouders heeft in de Vuelta a España. De Spanjaard zag dat Roglic' ploeg Jumbo-Visma er op eigen kracht niet in slaagde de grote groep ontsnapten terug te halen.

Movistar, de ploeg van Valverde, was in de hectische zeventiende etappe een van de ploegen die het in de beginfase op de kant gooide. Een groep van zo'n vijftig renners reed weg. Onder anderen Nairo Quintana ging mee in de aanval en pakte uiteindelijk ruim vijf minuten terug van zijn achterstand.

Valverde, die de rit begon als nummer twee in de rangschikking op 2.48 minuten van Roglic, wilde ook meespringen. "Maar ik zat helaas aan de andere kant van de weg en het ging veel te snel om nog te kunnen reageren", zei de wereldkampioen tegen AS.

Doordat de Spanjaard voorin ontbrak, kwam niet alle verantwoordelijkheid om de groep terug te pakken op de schouders van Jumbo-Visma terecht. De Nederlandse ploeg kreeg hulp van Astana (Miguel Ángel López) en UAE Team Emirates (Tadej Pogacar), aangezien ook zij hun goede klassering in gevaar zagen komen.

Al vroeg in de rit reed een omvangrijke groep weg uit het peloton. (Foto: Getty Images)

'Heb me rustig kunnen houden'

Valverde zag hoe bij Jumbo-Visma de ene na de andere knecht uitgeput wegviel. "Het lukte ze maar niet om de achterstand terug te brengen en dat speelde ons in de kaart", stelde de wereldkampioen tevreden vast.

Op zo'n 50 kilometer van de streep versnelde Movistar in de achtervolgende groep, in de hoop de laatste knechten van Roglic, López en Pogacar kwijt te spelen. Dat lukte ten dele, aangezien vooral López nog goed omringd was.

"Astana was erg sterk", zag Valverde. "Zij hadden constant mensen van voren en hebben vandaag de trui van Roglic gered. Maar uiteindelijk heeft iedereen hard gestreden, al heb ik me redelijk in kunnen houden omdat ik de hele dag in het wiel van teamgenoten heb kunnen rijden."

De Vuelta gaat donderdag verder met een bergrit van Colmenar Viejo naar Becerill de la Sierra. Onderweg staan vier beklimmingen van eerste categorie op het programma. De etappe eindigt op de top van een heuvel.