Dylan Groenewegen heeft woensdag zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. Mathieu van der Poel raakte de leiderstrui kwijt

De 26-jarige Groenwegen had eerder al de eerste en de derde etappe in de koers gewonnen. In de vlakke rit met start en finish in Birkenhead mocht hij wederom de handen omhoog steken.

De voormalig Nederlands kampioen liet de Brit Matthew Walls en de Italiaan Matteo Trentin achter zich in de sprint. Trentin nam dankzij de bonificatieseconden de leiderstrui over van Van der Poel.

Van der Poel had een dag eerder de macht gegrepen door op overtuigende wijze de vierde etappe te winnen. Hij staat nog wel tweede, op drie seconden van Trentin. Mike Teunissen is in de rangschikking de nummer vijf op achttien seconden achterstand.

De kans is groot dat het klassement er na de rit van donderdag volledig anders uitziet. De renners krijgen dan een individuele tijdrit over 14,4 kilometer voor de wielen. Het parcours in Pershore is vlak.

De Ronde van Groot-Brittannië, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, eindigt zaterdag met een vlakke rit naar Manchester. Vorig jaar ging de eindzege naar de Fransman Julian Alaphilippe.