Wilco Kelderman en Nairo Quintana hebben woensdag goede zaken gedaan in het klassement van de Vuelta a España. Het tweetal zat in de spectaculaire en chaotische zeventiende rit in een grote kopgroep die ruim vijf minuten pakte op een groep met leider Primoz Roglic. Philippe Gilbert won de etappe.

Vooral door de wind was het de hele dag koers in de Ronde van Spanje. Jumbo-Visma moest in de achtervolging, maar de ploeg van leider Roglic kon het verschil met de groep-Kelderman niet beperkt houden.

De Sloveens rodetruidrager verloor 5 minuten en 27 seconden op Kelderman en 5.19 op Quintana. De Colombiaan van Movistar klom in het klassement vier plaatsen en staat nu tweede, op 2.24 van Roglic. Zijn ploeggenoot Alejandro Valverde is de nummer drie op 2.48, voor Tadej Pogacar (+3.42) en Miguel Ángel López (+3.59).

Kelderman steeg van de achtste naar de zesde plek in de algemene rangschikking. De 28-jarige Nederlander moet 5 minuten en 5 seconden goedmaken op Roglic.

In de strijd om de dagzege rekende Gilbert in de straten van finishplaats Guadalajara af met Sam Bennett, die de sprint te vroeg aanging en stilviel. Rémi Cavagna, Dylan Teuns en Kelderman maakten de top vijf vol. De 37-jarige Gilbert, die in finale nog vier ploeggenoten had in de kopgroep, won deze Vuelta ook al de twaalfde etappe.

De Ronde van Spanje gaat donderdag verder met een bergrit van 177,5 kilometer van Colmenar Viejo naar Becerril de la Sierra. Onderweg moeten de renners over vier cols van de eerste categorie.