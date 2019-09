Vuelta a España ·

Gaat de wind een rol spelen vandaag? Heinrich Haussler (Bahrain Merida): "Het wordt een zware etappe vandaag. We vertrekken vanuit een stad, dus het is lastig te zeggen hoe sterk de wind zal waaien vandaag. De voorspelling is dat we windsnelheden krijgen van 30 of 40 kilometer per uur. Als dat het geval is, zal het peloton in stukken gesneden worden."