Mathieu van der Poel had geen idee hoe groot de afstand tot de finish nog was toen hij demarreerde in de finale van de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlander sprintte dinsdag op indrukwekkende wijze naar de ritzege.

"Het was een beetje gokken omdat ik niet precies wist waar de finish lag", gaf Van der Poel toe na zijn overwinning. "Het was eigenlijk nog best ver, maar ik had meteen een gaatje en met nog 100 meter voor de boeg was de weg iets minder steil en was het verschil groot genoeg om het tot de finish vol te houden."

Van der Poel sprong op een slotklimmetje van de heuvelachtige etappe weg uit het uitgedunde peloton, passeerde drie vluchters en hield de concurrentie ver achter zich. De Belg Jasper De Buyst werd op drie seconden tweede.

"Gisteren raakte ik in de sprint een beetje ingesloten en dat wilde ik niet nog eens meemaken", aldus de wereldkampioen veldrijden. "Dus met nog 200 meter te gaan ging ik de sprint op volle snelheid aan."

Maandag moest Van der Poel in de derde etappe nog genoegen nemen met de tweede plaats. Toen eindigde hij ruim achter zijn landgenoot Dylan Groenewegen in de massasprint.

Mathieu van der Poel bleef de concurrentie ver voor op het slotklimmetje. (Foto: Getty Images)

Van der Poel verwacht dat eindzege lastig wordt

Voor Van der Poel is het al zijn achtste overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. In de Ronde van Groot-Brittannië won hij nog nooit eerder.

"Het is erg mooi om hier een etappe te winnen", jubelde hij. "Het was een erg zware rit met veel klimwerk, maar mijn ploeg leverde uitstekend werk. We controleerden de wedstrijd samen met de ploeg van Matteo Trentin en in de finale deed Otto Vergaerde geweldig werk om de vluchters terug te halen, zodat ik kon sprinten."

Dankzij zijn ritzege nam Van der Poel de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Matteo Trentin, die op slechts één seconde tweede staat. Met de individuele tijdrit van donderdag nog voor de boeg verwacht hij wel dat het lastig wordt om ook mee te kunnen doen om de eindzege.

"Het zal ongetwijfeld een gevecht worden, maar ik denk dat de tijdrit de beslissing zal brengen en het is erg lang geleden dat ik er een heb gewonnen. Ik weet niet precies hoe ik ervoor sta op dat onderdeel, dus het wordt erg lastig om mij te meten met de beste tijdrijders hier", besloot de alleskunner.