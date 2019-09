Mathieu van der Poel heeft dinsdag een dubbelslag geslagen in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlander was in de vierde etappe veruit de sterkste op een kort slotklimmetje en pakte tevens de leiding in het algemeen klassement.

Van der Poel sprong op zo'n 500 meter van de finish weg uit het uitgedunde peloton, passeerde de vluchters Tony Gallopin, Ben Hermans en James Shaw en hield de concurrentie ver achter zich.

Jasper De Buyst bleef in de 173 kilometer lange etappe van Gateshead naar Kendal, waarin Dylan van Baarle lange tijd alleen in de aanval reed, nog het dichtst in de buurt van Van der Poel en eindigde op drie seconden als tweede. Simon Clarke kwam als derde over de finish.

Voor Van der Poel is het al zijn achtste overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Zijn laatste zege dateerde van een kleine maand geleden, toen hij een ritzege in de Arctic Race of Norway boekte.

Van der Poel eindigde maandag in de derde etappe nog als tweede. Toen moest de wereldkampioen veldrijden Dylan Groenewegen in de massasprint nog ver voor zich dulden.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de sprint van Mathieu van der Poel te bekijken.

Van der Poel heeft één seconde voorsprong in klassement

In het klassement nam Van der Poel de leiding over van Matteo Trentin, die op drie tellen negende werd. De kopman van Corendon-Circus heeft één seconde voorsprong op de Italiaan, die nu tweede staat. De Buyst bezet op zeven tellen de derde plek en Mike Teunissen is op vijftien seconden vijfde.

Met zijn dagsucces bevestigt Van der Poel nog maar eens dat hij als titelkandidaat moet worden gezien voor de wegwedstrijd op de WK, die voor 29 september op het programma staat. Maandag werd bekend dat hij in Yorkshire de steun krijgt van onder anderen Niki Terpstra en Bauke Mollema.

De Ronde van Groot-Brittannië, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, gaat woensdag verder met een relatief vlakke rit met start en finish in Birkenhead, waar in de finale een klimmetje van de derde categorie wordt bedwongen. De Britse wielerronde duurt nog tot en met zondag.