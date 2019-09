Alejandro Valverde heeft de eindzege in de Vuelta a España nog niet uit zijn hoofd gezet. De Spanjaard heeft bijna drie minuten achterstand op rodetruidrager Primoz Roglic, maar gelooft er heilig in dat hij die achterstand in de laatste week nog goed kan maken.

"Ik ga met een optimistisch gevoel de laatste week in", zegt de 39-jarige Valverde, die tweede staat in het algemeen klassement, dinsdag tijdens de rustdag op de site van zijn team Movistar.

"We moeten realistisch zijn, want Roglic doet het ook erg goed. Maar tegelijkertijd hebben we hem weleens eerder zien breken tijdens de derde week in een grote ronde."

Valverde had gehoopt maandag al tijd terug te winnen op Roglic, maar zag de voorsprong van de Sloveen in een loodzware bergrit alleen maar groter worden. De regerend wereldkampioen verloor 21 seconden ten opzichte van de Jumbo-Visma-renner en heeft nu 2.48 minuten achterstand.

"Het was niet mijn beste dag, maar het als ik het vergelijk met een dag eerder, ging het al een stuk beter."

Alejandro Valverde heeft de eindzege in de Vuelta nog niet uit zijn hoofd gezet. (Foto: Getty Images)

'Derde week in grote ronde kan iedereen in problemen brengen'

"Alles is nog mogelijk. De leider kan een slechte dag hebben, maar tegelijkertijd kunnen wij ook tijd verliezen. Een derde week in een grote ronde kan iedereen in de problemen de brengen."

Roglic leek maandag even in de problemen te komen, maar slaagde er toch in om een aanval van Miguel Ángel López te pareren. Valverde kon niet versnellen en moest zijn concurrenten laten gaan. Niettemin haalde de Movistar-renner motivatie uit dat moment.

"Toen López demarreerde, moest Roglic even een gat laten. Ook al oogt hij nog erg fris, we moeten hem proberen aan te vallen."

De Vuelta gaat woensdag verder met de zeventiende etappe, die over 219 kilometer gaat van Aranda de Duero naar Guadalajara. Het parcours is voor Spaanse begrippen relatief vlak. Donderdag en zaterdag krijgt Valverde in twee loodzware bergritten nog de kans om Roglic in de problemen te brengen.