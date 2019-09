Primoz Roglic heeft zijn contract bij Jumbo-Visma dinsdag met drie jaar verlengd. De leider in de Vuelta a España ligt nu tot en met 2023 vast bij de Nederlandse ploeg.

De contractverlenging van de 29-jarige Roglic is voor Jumbo-Visma een belangrijke stap in het samenstellen van een ploeg met sterke klassementsrenners voor volgend seizoen.

Eerder werd Tom Dumoulin al overgenomen van Team Sunweb. De Giro-winnaar van 2017 tekende voor drie jaar bij de Nederlandse formatie, waar ook Steven Kruijswijk - die dit jaar derde werd in de Tour de France - een doorlopend contract heeft.

"Het belangrijkste argument om te blijven, is dat ik hier kansen krijg. Ik hou van winnen. Die mogelijkheid heb ik binnen deze ploeg", verklaart Roglic zijn keuze om te verlengen bij Jumbo-Visma.

"Ik heb er dus niet lang over na hoeven te denken. Ik voel me hier thuis, dus waarom niet? Ik hoop binnen de ploeg voor motivatie en inspiratie te zorgen, zodat we samen blijven vechten om de beste te zijn."

Roglic op weg naar eindzege in Vuelta

Momenteel ligt Roglic op koers voor zijn eerste eindzege in een grote ronde. De Sloveen gaat bij het ingaan van de slotweek van de Vuelta ruimschoots aan de leiding in het klassement.

Roglic voegde zich in 2016 bij Jumbo-Visma en reed tot de Vuelta al vier grote rondes, waarbij hij vorig jaar vierde werd in de Tour de France en eerder dit jaar als derde eindigde in de Giro d'Italia.

De voormalige schansspringer heeft onder meer drie ritzeges in de Giro, twee etappeoverwinningen in de Tour en één keer dagsucces in de Vuelta op zijn naam staan. Ook won hij onder meer de Ronde van Romandië en Tirreno-Adriatico.

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma: "Primoz heeft zich de afgelopen jaren als mens en als atleet geweldig ontwikkeld, net als het team. De komende jaren blijven we gezamenlijk inzetten op groeien en beter worden op alle mogelijke vlakken."