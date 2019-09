Rigoberto Urán heeft een operatie van maar liefst zeven uur moeten ondergaan na zijn opgave in de Vuelta a España. De renner van EF Education First verliet de koers anderhalve week geleden na een zware val.

De 32-jarige Urán brak bij zijn val in de zesde rit zijn sleutelbeen, schouderblad, ribben en nekwervel en liep bovendien een geperforeerde long op. Hij kon afgelopen weekend pas geopereerd worden.

"Vrienden, het leven en de fiets hebben me harde klappen gegeven, maar dat is nog niets bij afgelopen weekend. Na een operatie van zeven uur vertelde de dokter dat de puzzel compleet was", schrijft Urán op Instagram.

"Nu moet ik geduld hebben en langzaam herstellen. Voor mij was 2019 een moeilijk jaar. Bedankt voor jullie gebeden, want volgens de dokter heb ik geluk dat ik nog leef."

De Colombiaan was in Spanje bezig aan zijn achttiende grote ronde. Eerder dit jaar werd hij zevende in de Tour de France, waar hij in 2017 tweede werd. Op die positie eindigde hij ook in de Giro d'Italia van 2013 en 2014.

Roglic leidt in Vuelta

De Ronde van Spanje duurt nog tot en met zondag. Primoz Roglic van Jumbo-Visma leidt in het klassement en is hard op weg naar de eindzege. Wilco Kelderman (Team Sunweb) is op plek acht de beste Nederlander.

De renners zijn dinsdag in de Vuelta toe aan de tweede rustdag. De Spaanse rittenkoers gaat woensdag verder met een vlakke etappe over bijna 220 kilometer tussen Arana de Duero en Guadalajara.