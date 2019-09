Primoz Roglic gaat de laatste rustdag in de Vuelta a España in met een geruststellende voorsprong in het algemeen klassement. De Sloveen rekent erop dat hij zijn goede vorm tot in Madrid vasthoudt.

De kopman van Jumbo-Visma leed ook in de zestiende etappe naar Alto de La Cubilla geen tijdverlies op zijn concurrenten. Sterker nog: hij vergrootte de marge op zijn naaste belager Alejandro Valverde tot 2.48 minuten.

Hij sprong attent mee met de Colombiaan Miguel Ángel López en zijn landgenoot Tadej Pogacar, toen dat tweetal de aanval zocht. Iets wat Valverde niet lukte. "De aanval van López was erg sterk, maar toen ik zag dat Valverde in de problemen zat, sprong ik mee", zei Roglic.

Zij haalden gedrieën de eindstreep op 5.58 minuten van ritwinnaar Jakob Fuglsang, maar mét 21 seconden voorsprong op Valverde.

De stoïcijnse Sloveen was dan ook tevreden met zijn optreden. "Ik geniet ervan dat het zo goed gaat. Ik richt me nu op de rustdag, zodat ik me optimaal kan voorbereiden op het restant van de Vuelta."

Primoz Roglic reageerde attent op een aanval van Miguel Ángel López en Tadej Pogacar. (Foto: Getty Images)

'Ik kijk vooral uit naar derde week'

In de laatste vijf etappes verwacht Roglic stand te houden, waardoor hij de eerste Sloveen ooit kan worden die een van de drie grote wielerrondes wint. Dan moet hij onder meer de achttiende en twintigste etappe doorstaan, twee zware bergritten.

Hij heeft geen schrik voor een terugval in de komende dagen. "Nee, die heb ik zeker niet", antwoordde hij op een vraag daarover. "Ik heb vorig jaar in de Tour de France laten zien dat ik goed in orde was in de derde week. Ik kijk er vooral naar uit om dat hier ook te laten zien."

Het is niet alleen Roglic die in topvorm is, maar ook zijn ploeg die een sterke indruk maakt. Met Robert Gesink, Sepp Kuss, George Bennett en Neilson Powless heeft de klassementsleider vier sterke helpers om zich heen.

De vergelijking met het in de Tour vaak dominante Team Sky - tegenwoordig Team INEOS - is dan ook snel gemaakt. "Hopelijk winnen we net zo vaak als zij", reageerde Roglic.

De Vuelta kent dinsdag een rustdag en gaat woensdag verder met de zeventiende etappe, die over 219 kilometer gaat van Aranda de Duero naar Guadalajara. Het parcours is voor Spaanse begrippen relatief vlak.