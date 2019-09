Primoz Roglic heeft maandag goede zaken gedaan in de Vuelta a España. De rodetruidrager verstevigde in de zware zestiende etappe zijn leiding in het algemeen klassement door nummer twee Alejandro Valverde uit het wiel te rijden op de slotklim. De ritwinst ging naar vluchter Jakob Fuglsang.

Roglic reageerde 3 kilometer voor de meet op een aanval van Miguel Ángel López, de nummer vier van het algemeen klassement. Ook Tadej Pogacar kon mee, maar Valverde niet. De Spaanse wereldkampioen verloor 23 seconden op Roglic.

In het algemeen klassement heeft de kopman van Jumbo-Visma nu een voorsprong van 2 minuten en 48 seconden op Valverde. Pogacar blijft derde op 3.42 van Roglic en López vierde op 3.59. Rafal Majka is door wederom een matige dag van Nairo Quintana de nieuwe nummer vijf op 7.40.

Wilco Kelderman reed op ruim 12 kilometer van de streep lek, maar kon zonder problemen 2,5 kilometer later weer terugkeren in het peloton. De Nederlander moest uiteindelijk wel lossen en eindigde in de etappe op 1.19 van de groep-Roglic. In het algemeen klassement blijft de Sunweb-renner achtste.

De 34-jarige Fuglsang won op de top van de Alto de La Cubilla voor Tao Geoghegan Hart en Luis León Sánchez. Het is voor de Deen zijn eerste individuele ritzege in een grote ronde. Hij won al wel twee keer een ploegentijdrit in de Vuelta. Ook in Luik-Bastenaken-Luik en het eindklassement van het Critérium du Dauphiné was de Astana-renner dit jaar de beste.

De renners in de Ronde van Spanje genieten dinsdag van de tweede en laatste rustdag. Woensdag staat er een relatief vlakke etappe op het programma van 219,6 kilometer.

Jakob Fuglsang viert zijn vierde dagzege van dit kalenderjaar. (Foto: Getty Images)

Grote kopgroep krijgt wederom de ruimte

Het peloton kreeg maandag in de zestiende etappe over 144,4 kilometer weer de nodige beklimmingen voor de kiezen. De renners trokken van Pravia naar de top van de Alto de La Cubilla en onderweg lagen er twee beklimmingen van de eerste categorie. De slotklim was zelfs van de buitencategorie.

Net als in de voorgaande dagen was er een flinke strijd voor de vlucht van de dag. Na de eerste beklimming hadden 21 vluchters elkaar gevonden. In die grote kopgroep, die de ruimte kreeg van het peloton, zaten geen Nederlanders.

Op de slotklim van de dag (17,8 kilometer à 6,2 procent) bleef het lang rustig in de voorste groep, maar met nog 9,5 kilometer te gaan besloot Fuglsang aan te vallen. De Deen kreeg gezelschap van vier renners, maar bij een aanval 2 kilometer later kon alleen Gianluca Brambilla mee.

De Italiaan kon het tempo van Fuglsang niet lang volgen, waardoor de Astana-renner onbedreigd naar de overwinning reed.

In de groep met favorieten probeerde López met meerdere aanvallen tijd te winnen op zijn concurrenten. Roglic had het bij één demarrage even lastig, maar verloor geen tijd op de Colombiaan en kende een goede dag met tijdwinst op Valverde.