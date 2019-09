Dylan Groenewegen heeft maandag zijn tweede ritzege in de Ronde van Groot-Brittannië geboekt. De renner van Jumbo-Visma was met overmacht de snelste in de massasprint van de derde etappe.

De 26-jarige Amsterdammer liet in de 183 kilometer lange rit van Berwick-upon-Tweed naar Newcastle upon Tyne landgenoot Mathieu van der Poel met grote overmacht achter zich. De Italiaan Davide Cimolai eindigde als derde.

Met Mike Teunissen (vierde) en de Noor Amund Grøndahl Jansen (zesde) eindigden er nog twee renners van Jumbo-Visma in de top tien. De Nederlander Nils Eekhoff van Team Sunweb sprintte naar de negende plaats.

Groenewegen had zaterdag al de openingsetappe van de Britse etappekoers gewonnen. Hij verspeelde een dag later zijn leiderstrui in de door Matteo Trentin gewonnen tweede etappe.

Die Italiaan behoudt de leiding. Hij verdedigt een voorsprong van zeven seconden op Cimolai. Van der Poel is op elf seconden de nummer drie, terwijl Teunissen vierde is met dertien seconden achterstand.

De Ronde van Groot-Brittannië, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, eindigt zaterdag met een vlakke rit naar Manchester. Vorig jaar ging de eindzege naar de Fransman Julian Alaphilippe.