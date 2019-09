Titelkandidaat Mathieu van der Poel krijgt eind september bij de wegrit van de WK wielrennen in Yorkshire steun van onder anderen Niki Terpstra en Bauke Mollema. De vrouwen starten met drie (oud-)wereldkampioenen, maar zonder Nederlands kampioene Lorena Wiebes.

Kopman Van der Poel hoopt op zondag 29 september als eerste Nederlandse man sinds Joop Zoetemelk in 1985 de WK-wegrit te winnen. De 24-jarige 'VDP', die de laatste maanden vooral op de mountainbike zat, werd al twee keer wereldkampioen in het veldrijden.

Naast de winnaar van de Amstel Gold Race zitten ook Terpstra, Mollema, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Jos van Emden en Pieter Weening in de selectie van bondscoach Koos Moerenhout.

Het parcours van de wegrit is 284,5 kilometer lang en eindigt met zeven rondes van 14 kilometer rond Harrogate. Er zijn geen heel zware klimmen in het noorden van Engeland, maar het is nooit vlak. Vorig jaar won de Spanjaard Alejandro Valverde de wegrit.

Van Baarle en Nederlands kampioen Van Emden zijn op woensdag 25 september de Nederlandse troeven bij de tijdrit. De chronorace is glooiend, gaat van Northallerton naar Harrogate en is liefst 54 kilometer lang. De Australiër Rohan Dennis is de titelverdediger in de tijdrit.

Tom Dumoulin, de wereldkampioen tijdrijden van 2017, is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK.

Vrouwen met Van der Breggen, Blaak en Vos

Bij de vrouwen kan bondscoach Loes Gunnewijk met Anna van der Breggen (2018), Chantal Blaak (2017) en Marianne Vos (2006, 2012 en 2013) in de wegrit beschikken over drie rensters die al een keer de regenboogtrui wonnen.

Regerend wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten, Europees kampioene Amy Pieters, Lucinda Brand, Floortje Mackaij en Demi Vollering zijn de andere namen in de ijzersterke ploeg voor de wegrit van zaterdag 28 september.

Wiebes is de opvallendste afwezige in de ploeg van Gunnewijk. De twintigjarige boekte dit jaar al zestien zeges, maar het glooiende parcours met een lengte van 149,5 kilometer lijkt op papier wat te zwaar voor de Nederlands kampioene.

"Het is geen verrassing dat de Nederlandse vrouwen tot de favorieten behoren op de WK", zegt Gunnewijk. "We staan met het sterkst mogelijke team aan de start, waarbij wij in de wegwedstrijd met verschillende scenario's de wedstrijd hopelijk in ons voordeel kunnen beslissen."

Van Vleuten, Van der Breggen en Brand zijn geselecteerd voor de tijdrit, die op dinsdag 24 september wordt verreden en 33 kilometer lang is. Vorig jaar was het podium volledig oranje met Van Vleuten (goud), Van der Breggen (zilver) en Ellen van Dijk (brons). Van Dijk kan door een blessure dit jaar niet meedoen aan de WK.

Anna van der Breggen werd vorig jaar in de wegrit in Innsbruck voor het eerst wereldkampioen. (Foto: Pro Shots)

Mollema doet ook mee aan mixed relay

De WK begint op zondag 22 september met de mixed relay. Dat onderdeel staat voor het eerst op het programma en is de vervanger van de ploegentijdrit voor merkenteams.

Namens Nederland doen Mollema, Van Emden, Koen Bouwman, Pieters, Brand en Riejanne Markus mee aan de estafette van 28 kilometer.

Mollema, Bouwman, Markus en Pieters zaten vorige maand in de Nederlandse ploeg die in Alkmaar Europees kampioen werd op de mixed relay.