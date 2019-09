Sepp Kuss is vol ongeloof na zijn fraaie etappezege in de Vuelta a España. De Amerikaan van Jumbo-Visma soleerde zondag naar de winst in een zware bergrit.

"Het is een behoorlijk grote overwinning, geloof ik. Ik kan het nog niet echt bevatten, maar het is een ongelooflijke dag", jubelde Kuss na afloop van de vijftiende etappe, waarin vier beklimmingen van de eerste categorie werden bedwongen.

De 24-jarige Kuss maakte deel uit van een kopgroep van zeventien renners, die de ruimte kregen van het peloton. Hij boekte zijn eerste overwinning in een grote wielerronde, nadat hij eerder in zijn carrière alleen drie etappes en het eindklassement in de Ronde van Utah had gewonnen.

"We wisten dat Movistar en Astana enkele renners mee zouden sturen in de vroege vlucht", beschreef Kuss de etappe. "Toen ik zag dat Izagirre en Soler meegingen, ben ik ze gevolgd, omdat ik wist dat zij sterke renners zijn voor een tactische zet later in de etappe."

Op de slotklim reed Kuss op een kleine 7 kilometer van de finish weg bij de Spanjaard Sergio Samitier, die op de voorlaatste beklimming was gedemarreerd uit de kopgroep. De renner van Jumbo-Visma werd in het vervolg van de etappe niet meer achterhaald door de concurrentie.

"Toen het gat groter werd, was er genoeg ruimte om voor de etappezege te gaan. Ik wist dat de eerste kilometers van de klim het zwaarst waren, dus ik wilde vanaf de voet in een goede positie zitten. Ik voelde me erg goed en ik reed vervolgens mijn eigen ritme."

Sepp Kuss viert zijn overwinning in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. (Foto: Getty Images)

Roglic onder de indruk van aanval Valverde

Primoz Roglic was onder de indruk van zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma. De Sloveen had er geen moeite mee dat Kuss zich niet liet terugzakken om hem te helpen. "Sepp was duidelijk erg sterk en het is erg mooi dat hij de etappe won", aldus Roglic. "Ik had zelf ook goede benen, dus ik vond het goed dat hij niet wachtte."

Op de slotklim sprong Alejandro Valverde weg uit de groep met favorieten. Roglic was de enige die het tempo van de Spanjaard kon volgen en kwam uiteindelijk op ruim twee minuten van Kuss als beste klassementsrenner over de finish.

"Ik ben gewoon gevolgd", blikte hij terug op de demarrage van Valverde. "Het was een sterke aanval, maar ik kwam niet in de problemen. Het was een erg zware klim nadat we de hele dag op volle snelheid hadden gereden."

In het algemeen klassement behield Roglic dus zonder problemen zijn leidende positie en heeft hij 2,5 minuten voorsprong op nummer twee Valverde. Desondanks is de kopman van Jumbo-Visma er nog niet helemaal gerust op dat hij de eindzege ook binnen heeft. "Er komen nog een aantal lastige dagen aan. We moeten er met de hele ploeg voor zorgen dat we de focus behouden."