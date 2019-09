Sepp Kuss heeft zondag de vijftiende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Amerikaan van Jumbo-Visma kwam solo over de finish in een zware bergrit. Primoz Roglic behield zonder problemen de leiding in het algemeen klassement.

De 24-jarige Kuss reed op bijna 7 kilometer van de finish weg bij medevluchter Sergio Samitier en werd niet meer achterhaald door de concurrentie. De Portugees Ruben Guerreiro en de Brit Tao Geoghegan Hart eindigden op veertig seconden als respectievelijk tweede en derde.

Voor Kuss is het zijn eerste dagsucces in een grote wielerronde. Eerder in zijn carrière schreef hij alleen drie etappes en het eindklassement in de Ronde van Utah op zijn naam.

Roglic eindigde ruim twee minuten van de ritwinnaar als achtste en was daarmee de sterkste van de klassementsrenners. Alleen Alejandro Valverde kon in het spoor van de kopman van Jumbo-Visma blijven. Tadej Pogacar en Miguel Ángel López verloren beiden veertig seconden op de Sloveen en Nairo Quintana gaf ruim anderhalve minuut toe.

In het klassement behoudt Roglic zijn voorsprong van bijna 2,5 minuten op nummer twee Valverde en bijna vier minuten op nummer drie Pogacar. Wilco Kelderman, die op een kleine vier minuten van Kuss zestiende werd, klom een plek in het klassement en staat nu achtste op ruim negen minuten.

Kopgroep van zeventien renners krijgt de ruimte

De vijftiende etappe voerde het peloton over ruim 154 kilometer van Tineo naar Santuario del Acebo. Onderweg moesten maar liefst vier beklimmingen van de eerste categorie worden bedwongen. Ook de aankomst lag op een berg van die categorie.

Al vroeg in de etappe gingen vijf renners op avontuur. Gedurende het eerste deel van de rit vonden nog twaalf renners de aansluiting en vormde zich een kopgroep van zeventien man. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Jumbo-Visma-renner Kuss, Ion Izagirre, Vasil Kiryienka, Daniel Navarro en Tao Geoghegan Hart.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton en na de tweede klim van de dag was de voorsprong bijna vier minuten. Voor Brian van Goethem was de koers toen al voorbij, want de Nederlander van Lotto Soudal besloot af te stappen.

Sepp Kuss reed op bijna 7 kilometer van de finish weg bij medevluchter Sergio Samitier. (Foto: Getty Images)

Spanjaard Samitier springt weg uit kopgroep

Op de derde beklimming reed Samitier weg uit de kopgroep en de Spanjaard kreeg gezelschap van Navarro en Ben O'Connor. Met nog 17 kilometer voor de boeg ging Samitier opnieuw in de aanval en hij zag even later Kiryienka aansluiten.

Het duo begon met een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgende groep aan de Puerto del Acebo, de 7,9 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 9,7 procent. Het flink uitgedunde peloton had op dat moment ruim vijf minuten achterstand.

Op de slotklim sprong Samitier al snel weg bij Kiryienka en werd hij even later gepasseerd door Kuss, die een voorsprong van een halve minuut op de eerste achtervolgers nam. In de favorietengroep ging Valverde in de aanval en alleen Roglic kon het tempo van de Spaanse routinier volgen.

Ruben Guerreiro en Geoghegan Hart gingen vervolgens op jacht naar koploper Kuss, maar de Amerikaan hield stand en bezorgde Jumbo-Visma zo het tweede dagsucces in deze Vuelta. Eerder was Roglic de snelste in de individuele tijdrit.

Voor Kuss is het zijn eerste ritwinst in een grote ronde. (Foto: Getty Images)