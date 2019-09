Mike Teunissen is zondag in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië derde geworden in de massasprint. De renner van Jumbo-Visma moest de ritzege laten aan de Italiaan Matteo Trentin.

Trentin, die de Belg Jasper De Buyst naar de tweede plaats verwees, neemt de leiderstrui over van Dylan Groenewegen. De winnaar van de openingsetappe moest in de slotfase het peloton laten gaan en kwam in een achtervolgende groep over de streep.

Ook Mathieu van der Poel kwam er niet aan te pas. De renner van Corendon-Circus, die zich in Groot-Brittannië voorbereidt op de WK van eind deze maand in Yorkshire, eindigde als zeventiende.

De Brit Alex Dowsett probeerde aan het slot van de 166 kilometer lange etappe solo weg te komen, maar de renner van Katoesja kon het aanstormende peloton niet voorblijven.

Met nog ongeveer honderd meter te gaan werd hij bijgehaald door de sprinters. Bij afwezigheid van Groenewegen besloot Jumbo-Visma Teunissen als troef uit te spelen. De winnaar van de openingsetappe in de Tour de France kwam net tekort voor de winst.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met volgende week zaterdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Fransman Julian Alaphilippe, die zijn titel niet verdedigt.