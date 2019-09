Lorena Wiebes is zondag als tweede geëindigd in de Boels Ladies Tour. De Nederlands kampioene moest de eindzege laten aan de Luxemburgse Christine Majerus.

Wiebes greep zondag in de slotetappe van Nijmegen naar Arnhem net naast haar derde ritzege. Ze finishte als tweede achter de Italiaanse Chiara Consonni. Lucinda Brand kwam als derde over de streep.

De twintigjarige Wiebes kan desondanks tevreden terugkijken op de Nederlandse World Tour-koers. De renster van Parkhotel Valkenburg boekte twee ritzeges en droeg na de tweede etappe een dag de leiderstrui.

De basis voor haar eindzege legde de 32-jarige Majerus door zaterdag de voorlaatste etappe te winnen en daarmee Lisa Klein uit de leiderstrui te rijden. De Duitse verloor in de slotrit nog een plaatsje en eindigt als derde.

Een dolblije Chiara Consonni wint de sprint in Arnhem. (Foto: Getty Images)

Majerus krijgt hulp van Van der Breggen

In de 155 kilometer lange vijfde etappe deed Brand nog een ultieme poging om de leidende positie van Majerus over te nemen. Anna van der Breggen, ploeggenote van de Luxemburgse bij Boels-Dolmans, riep de renster van Team Sunweb tot de orde.

In de sprint in Arnhem leek het een duel tussen Wiebes en de Italiaanse Marta Bastianelli te gaan worden. Consonni wist de sprinters echter te verrassen en boekte zo haar eerste profzege.

"Het gaf me echt kippenvel om kampioenen als Van der Breggen in haar regenboogtrui en Amy Pieters in de trui van Europees kampioene voor mij te zien werken vandaag", zei een blije Majerus vlak na haar eindzege. "Het tekent ons team dat we met z'n allen voor de beste kans op de zege gaan. Nu was dat in dienst van mij."

Majerus is op de erelijst de opvolger van Annemiek van Vleuten, die de Boels Ladies Tour in 2017 en 2018 won. Het is voor het eerst in vier jaar dat de eindzege niet naar een Nederlandse gaat en de eerste keer dat een Luxemburgse wint.