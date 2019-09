Wout van Aert heeft zondag een volgende voorzichtige stap gezet in zijn revalidatie. De Belgische wielrenner heeft voor het eerst kort in de buitenlucht getraind, sinds zijn zware valpartij in de Tour de France.

De 24-jarige renner van Jumbo-Visma deed het zondag nog wel rustig aan. Op wielerapp Strava is te zien dat de Belg 's ochtends in 16 minuten tijd een kort ritje van 7,49 kilometer heeft afgewerkt.

Van Aert kan zijn officiële rentree voorlopig nog niet maken. De verwachting is dat de Belgisch kampioen tijdrijden pas volgend jaar weer in actie komt, nadat hij bij een valpartij in de Tour een diepe vleeswond in zijn bovenbeen opliep.

In eerste instantie werd verwacht dat hij twee maanden na de val weer zou kunnen koersen, maar zijn herstel liep vertraging op, omdat de eerste operatie niet goed bleek uitgevoerd.

Bij die tweede operatie zijn pezen en spieren in zijn bovenbeen gehecht. Een maand geleden kon Van Aert alleen met krukken een paar stappen zetten. "Als ik er hard voor werk, dan zal ik op mijn normale niveau terugkomen", zei hij destijds.

Van Aert baarde in de Tour opzien door de tiende etappe te winnen in een massasprint. Hij leek ook in de tijdrit op weg naar een sterke uitslag, maar hij knalde daarbij tegen een dranghek, waarna hij hard ten val kwam.