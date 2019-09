Sam Bennett heeft zaterdag de veertiende etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Ier van BORA-hansgrohe was na een vlakke rit van 188 kilometer de sterkste en boekte zijn tweede zege in deze Ronde van Spanje.

De sprint werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer waarbij onder meer rodetruidrager Primoz Roglic betrokken was. De Jumbo-Visma-renner zat in het gedrang, maar kon ongeschonden weer op zijn fiets stappen.

Luka Mezgec, vooraf een van de favorieten voor de etappewinst, was het grootste slachtoffer van de groep renners die hard onderuit ging. De Sloveen lag lange tijd op het asfalt en moest per ambulance de Vuelta verlaten.

De Argentijn Maximiliano Richeze kon nog enigszins in de buurt van Bennett blijven en werd tweede. Tosh Van Der Sande uit België completeerde de top drie.

Fabio Jakobsen had geen last van de valpartij, maar was tegelijkertijd niet bij machte om de zege van Bennett te bedreigen. De Nederlandse sprinter gaf zich in de laatste honderd meter gewonnen en eindigde buiten de top tien.

Bennett bezig aan sterk seizoen

Voor de 28-jarige Bennett is het al zijn dertiende overwinning van het seizoen. Hij won eerder dit jaar onder meer twee etappes in Parijs-Nice, drie ritten in de BinckBank Tour en één in het Critérium du Dauphiné. In de derde etappe van deze Vuelta was hij ook al de sterkste.

In het algemeen klassement veranderde er niets. Roglic behoudt de rode rode trui en heeft een ruime voorsprong van ruim twee minuten op Alejandro Valverde. De Sloveen Tadej Pogacar staat derde op drie minuten van zijn landgenoot.

Zondag gaat de Vuelta verder met een pittige bergrit over ruim honderdvijftig kilometer van Tineo naar Santuario del Acebo.

Primoz Roglic kwam ongeschonden uit de massale valpartij. (Foto: Getty Images)

Klassiek verloop sprintetappe

De veertiende Vuelta-rit ging van San Vincente de la Barquera naar Oviedo en had het klassieke verloop van een sprintetappe.

Na tien kilometer werd door een groep van zes - Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Luka Pibernik (Bahrain Merida), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Salvatore Puccio (Team INEOS), Diego Rubio (Burgos-BH) en Stéphane Rossetto (Cofidis) - de vlucht van de dag gevormd.

Het peloton hield de controle en weigerde om de kopgroep een grote voorsprong te geven. Rosetto liet zich halverwege de rit al terugzakken en tien kilometer voor de meet gaf ook Rubio zich gewonnen. De overige vluchters mochten nog even spartelen, maar werden vier kilometer voor de finish ingerekend.

Bennett had zich in de aanloop naar de sprint al vooraan in het peloton genesteld en had daardoor geen last van de valpartij. Hij nam in de slotkilometer het initiatief en sprintte met overmacht naar de zege.