Dylan Groenewegen heeft zaterdag van zich doen spreken in de Ronde van Groot-Brittannië. De sprinter van Jumbo-Visma pakte de overwinning in de openingsrit.

Groenewegen was na een rit van bijna 202 kilometer tussen Glasgow en Kirkcudbright sneller dan twee Italianen. Davide Cimolai van Israel Cycling Academy werd tweede en Matteo Trentin van Mitchelton-Scott eindigde op plek drie.

De 26-jarige Groenewegen boekte zijn dertiende overwinning van het seizoen - ploegentijdritten meegerekend - en zijn eerste sinds 12 juli, toen hij de beste was in de zevende etappe van de Tour de France.

Sinds zijn optreden in de Tour, waar hij met Jumbo-Visma ook de ploegentijdrit won, deed de Amsterdammer wegens vermoeidheid een klein stapje terug. Hij kwam in augustus nog wel in actie bij de EK en de BinckBank Tour, maar bij die laatste koers stapte hij af.

"De benen zijn weer goed. Na de Tour ging het even iets minder. Ik was wat vermoeid en ongelukkig in de koersen nadien. Gelukkig kon ik vandaag weer winnen. Het team leverde ontzettend goed werk voor mij", aldus Groenewegen, die Jumbo-Visma de 43e overwinning van het seizoen bezorgde.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met volgende week zaterdag en gaat zondag verder met een heuvelrit (166 kilometer) met start en finish in Kelso. Vorig jaar ging de eindzege naar Julian Alaphilippe.