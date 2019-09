Ellen van Dijk kan eind deze maand niet meedoen aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Yorkshire. De Nederlandse raakte zaterdag zwaar geblesseerd bij een val in de vierde etappe van de Boels Ladies Tour.

Van Dijk liep bij de valpartij gebroken bekken en een gebroken bovenarm op. Haar ploeg Trek-Segafredo meldt dat ze hoe dan ook geopereerd moet worden en daardoor is deelname aan de WK in principe onhaalbaar.

Dat is een flinke domper voor Van Dijk, die voor de tijdrit als een van de favorieten gold. In 2013 veroverde ze WK-goud in de race tegen de klok, in 2016 pakte ze zilver en vorig jaar in het Oostenrijkse Innsbruck werd Van Dijk derde in de individuele tijdrit.

De 32-jarige Van Dijk kroonde zich in augustus in Alkmaar nog tot Europees kampioen tijdrijden. Het was haar vierde gouden EK-medaille op rij.

Bij de WK wielrennen in Yorkshire is de tijdrit voor vrouwen op dinsdag 24 september. Annemiek van Vleuten pakte vorig jaar het goud. Vier dagen later is de wegwedstrijd, waarin Anna van der Breggen haar titel verdedigt.