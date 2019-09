Christine Majerus heeft zaterdag in de voorlaatste etappe van de Boels Ladies Tour de leiding in het algemeen klassement overgenomen. Franziska Koch schreef in Nijmegen de vierde etappe op haar naam, terwijl Ellen van Dijk hard ten val kwam en zwaar geblesseerd raakte.

De Luxemburgse Majerus en de Duitse Koch bleven samen met de Nederlandse Riejanne Markus over in de slotfase. Koch drukte haar wiel na 135 kilometer koers net iets eerder over de streep dan Majerus, terwijl Markus als derde eindigde.

De 32-jarige Majerus begon de vierde rit in Arnhem met een achterstand van 23 seconden op klassementsleider Lisa Klein. De Duitse verloor meer dan een halve minuut en raakte haar leidende positie in de rangschikking kwijt aan de Luxemburgse, die voor Boels-Dolmans rijdt.

Lorena Wiebes was na Markus de beste Nederlandse in de vierde etappe door als vijfde over de finish te komen, voor landgenote Lonneke Uneken. Floortje Mackaij, ploeggenote van dagwinnares Koch bij Team Sunweb, werd tiende.

Ellen van Dijk breekt bekken en bovenarm

Voor Ellen van Dijk liep de vierde etappe uit op een drama. De renster van Trek-Segafredo kwam tijdens de rit hard ten val en brak daarbij haar bovenarm en bekken. Haar ploeg meldt dat Van Dijk geopereerd moet worden.

Door het blessureleed moet Van Dijk de wereldkampioenschappen wielrennen van eind deze maand aan zich voorbij laten gaan. De WK wordt van zondag 22 tot en met zondag 29 september gehouden in Yorkshire.

De Boels Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een etappe van Nijmegen naar Arnhem over 158 kilometer. De afgelopen twee jaar won Annemiek van Vleuten de WorldTour-koers die sinds 1998 verreden wordt.