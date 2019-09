Primoz Roglic is behoorlijk verrast door de tijdverschillen in de zware dertiende etappe van de Vuelta a España. De Sloveen werd vrijdag tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar en hield de concurrentie ruim achter zich.

"Het was een stevig gevecht en een mooie dag voor het Sloveense wielrennen", liet Roglic weten op de website van de Vuelta. "Ik had niet verwacht dat er zulke verschillen zouden ontstaan. Het was een lastige beklimming."

De 29-jarige Roglic reed op een loodzware slotklim met stukken van maximaal 26 procent samen met Pogacar weg bij de andere favorieten. Uiteindelijk gunde hij de ritzege aan de renner van UAE-Team Emirates en liep hij in algemeen klassement flink uit op de concurrentie.

"Zowel de tijdwinst als het morele voordeel is belangrijk voor mij, maar het gaat uiteindelijk om de tijdverschillen. Het is mooi dat ik mijn voorsprong heb kunnen vergroten."

In het klassement heeft Roglic nu 2 minuten en 25 seconden voorsprong op nummer twee Alejandro Valverde. Pogacar klom naar de derde plek en heeft iets meer dan drie minuten achterstand. Roglic was lovend over de samenwerking met zijn pas twintigjarige landgenoot.

"Het was geweldig om met hem vooraan te rijden", aldus de kopman van Jumbo-Visma. "We hebben tot aan de finish alles gegeven. Tadej is natuurlijk een groot talent met een prachtige toekomst voor zich. Hij is een goede vriend van me, maar is ook een rivaal nu hij op een podiumplaats staat."

Primoz Roglic gunde de etappezege aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. (Foto: Getty Images)

Pogacar vol ongeloof na tweede ritzege in Vuelta

Pogacar rijdt pas zijn eerste grote wielerronde in zijn carrière en boekte al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Eerder schreef het Sloveense toptalent al de lastige bergrit in Andorra op zijn naam.

"Ik kan niet geloven dat dit al mijn tweede etappezege in mijn eerste grote ronde is. Ik ben enorm blij, zo blij dat ik het zelfs niet kan beschrijven", jubelde Pogacar, die verrast was door zijn eigen optreden.

"Bij de start had ik niet verwacht dat ik me op de slotklim zo goed zou voelen. Ik wilde de dag gewoon overleven en niet te veel tijd verliezen op het eind. Het was een geweldige dag voor mij."

Pogacar neemt ook de leiding in het jongerenklassement over van Miguel Ángel López en hoopt op een plek op het eindpodium. Hij heeft 17 seconden voorsprong op nummer vier López en 32 tellen op nummer vijf Nairo Quintana.

"Deze eerste twee weken verliepen perfect voor mij. Ik hoop in Madrid naast Primoz te staan met de witte trui en een plek in de top vijf van het algemeen klassement, of zelfs de top drie. Ik denk dat dat mogelijk is."