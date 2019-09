Tadej Pogacar heeft vrijdag ook de dertiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. Het Sloveense toptalent bleef op een loodzware slotklim zijn landgenoot Primoz Roglic, die zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigde, voor.

De pas twintigjarige Pogacar werd het dagsucces na ruim 166 kilometer van San Mamés, het stadion van Athletic Bilbao, naar Los Machucos gegund door Roglic. Het Sloveense duo was op de laatste beklimming weggereden bij de andere groep met favorieten en Roglic gunde zijn landgenoot de overwinning.

Voor Pogacar is het al zijn tweede ritzege in deze Vuelta, zijn eerste grote wielerronde. Het toptalent van UAE-Team Emirates, die eerder dit seizoen zowel de Ronde van Californië als de Ronde van de Algarve won, schreef ook de negende etappe in Andorra op zijn naam.

Pierre Latour, die deel uitmaakte van de vroege vlucht, werd op 27 seconden derde. Alejandro Valverde en Nairo Quintana kwamen in het spoor van de Fransman als respectievelijk vierde en vijfde over de finish en Miguel Ángel López werd op een minuut zevende.

In het algemeen klassement heeft Jumbo-Visma-kopman Roglic nu bijna 2,5 minuten voorsprong op Valverde. Pogacar klimt naar de derde plaats en heeft iets meer dan drie minuten achterstand op zijn landgenoot. Wilco Kelderman, die in de etappe op ruim een minuut tiende werd, steeg een plek in het klassement en heeft 7.39 minuten achterstand.

Poels maakt deel uit van omvangrijke kopgroep

In de dertiende etappe kregen de renners liefst zeven beklimmingen voor hun kiezen. Na twee beklimmingen van de tweede categorie en vier cols van de derde categorie lag de aankomst op een klim van de hoogste categorie.

Na zo'n 50 kilometer vormde zich een kopgroep van maar liefst 29 renners, onder wie Wout Poels en Martijn Tusveld. Naast de twee Nederlanders behoorden onder anderen Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Pierre Latour, Louis Meintjes, Sergio Higuita en Gianluca Brambilla tot dit gezelschap, die de ruimte kreeg van het peloton.

Na verschillende mislukte ontsnappingspogingen in de kopgroep slaagde Héctor Sáez er in de afdaling van de Puerto de Alisas, de vierde klim van de dag, wel in om alleen weg te rijden. De Spanjaard pakte al snel een voorsprong van twee minuten op de achtervolgende groep, die ondertussen flink was uitgedund.

De etappe begon met een ronde over het veld van San Mamés, het stadion van Athletic Bilbao (Foto: Getty Images)

Kelderman kan lang mee op slotklim

Op de vijfde col van de dag besloot Astana het tempo in het peloton flink op te voeren en liep het verschil met de vluchters snel terug. Hierdoor had Sáez nog drie minuten voorsprong aan de voet van de Alto de los Machucos, de 6,8 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 9,2 procent en stukken van maximaal 27 procent.

Al snel werd Sáez gepasseerd door Bruno Armirail en halverwege de loodzware klim werd de Fransman ingehaald door zijn landgenoot Latour. De andere vluchters werden ondertussen één voor één ingerekend door de flink uitgedunde favorietengroep, waarin ook Kelderman lange tijd standhield.

Met nog een kleine 3 kilometer voor de boeg reden Roglic en Pogacar weg bij de andere favorieten en het Sloveense duo ging op jacht naar de eenzame koploper Latour, die op 1,5 kilometer van de meet werd gepasseerd. Roglic liet de dagzege vervolgens aan Pogacar.

Tadej Pogacar na afloop op het podium. (Foto: Getty Images)