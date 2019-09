Fabio Aru is vrijdag niet meer van start gegaan in de dertiende etappe van de Vuelta a España. De winnaar van 2015 is te vermoeid.

"Hij is hier in goede vorm gekomen, maar kon de verwachtingen mede door vermoeidheid niet waarmaken. Daarom heeft hij besloten af te stappen", aldus de teamarts van Aru's ploeg UAE Team Emirates.

De 29-jarige Aru speelde een bijrol in het klassement; op 57 minuten en 44 seconden van rodetruidrager Primoz Roglic bezette hij de 54e plek. Eerder dit seizoen kon hij in de Tour de France, waar hij veertiende werd, ook niet met de allerbeste renners mee.

De Italiaan was bezig aan zijn twaalfde grote ronde. Naast zijn eindzege in de Vuelta van 2015 eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia van 2015 en werd hij er een jaar eerder derde.

Aru is niet de eerste renner met klassementsambities die het voor gezien houdt in de Vuelta. Eerder gaven onder anderen Roglic' ploeggenoot Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Rigoberto Uran (EF Education First) op. Het totale aantal uitvallers is twaalf.

Vuelta duurt nog tot en met 15 september

De 164 overgebleven renners in de Ronde van Spanje staan vrijdag voor een zware etappe. Ze moeten zeven cols over - waarvan de laatste van buitencategorie - in de ruim 166 kilometer lange rit tussen Bilbao en Los Machucos.

Jumbo-Visma-kopman Roglic heeft in de top van het klassement een voorsprong van 1.52 op Alejandro Valverde van Movistar. Miguel Ángel López van Astana (+2.11) completeert de top drie.

De Ronde van Spanje duurt nog tot en met volgende zondag, wanneer de drieweekse koers eindigt in Madrid. Vorig jaar ging de eindzege naar Simon Yates, die tijdens de huidige editie ontbreekt.