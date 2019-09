Philippe Gilbert heeft donderdag de twaalfde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Belgische routinier was de sterkste van een kopgroep van negentien man en soleerde naar de winst.

In de heuvelachtige etappe plaatste Gilbert op de laatste klim zijn beslissende aanval. Na een solo van 9 kilometer kwam hij juichend over de streep.

Kort achter hem sprintte de Spanjaard Alex Aranburu naar de tweede plaats, vlak voor zijn landgenoot Fernando Barcelo.

De rode leiderstrui van Primoz Roglic kwam net als woensdag geen moment in gevaar. De Sloveen kwam in een groep van zo'n 25 man op drie minuten van de winnaar binnen.

In die groep zaten alle toppers uit het klassement. Roglic behoudt in het de rangschikking een voorsprong van 1.52 minuut op Alejandro Valverde.

Voor Deceuninck-Quick Step-renner Gilbert is het zijn tweede grote zege van het jaar. De 37-jarige Waal schreef eerder de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix op zijn naam.

Gilbert won vijfmaal eerder een etappe in de Vuelta, voor het laatst in 2013. Hij heeft ook ritzeges in de Tour de France (één) en de Giro d'Italia (drie) op zijn rijke palmares staan.

Lange strijd voor ontstaan kopgroep

In de 171 kilometer lange etappe van het circuit van Navarra naar Bilbao duurde het lang voordat er een kopgroep stond. In de heuvelachtige rit lag het tempo constant ruim boven de 40 kilometer per uur en haalde het peloton lange tijd alle vluchters weer terug.

Met nog zo'n 60 kilometer te gaan was de Zuid-Afrikaan Willie Smit de initiator van de vlucht die wel slaagde. De renner van Katusha-Alpecin kreeg achttien man met zich mee en de groep pakte een kleine vijf minuten op het peloton.

Er bevonden zich geen Nederlanders in de kopgroep. De Gilbert en de Duitser John Degenkolb waren de bekendste namen. Geen enkele vluchter vormde een gevaar voor de leiderstrui van Roglic.

Gilbert plaatst op slotklim beslissende aanval

In de laatste 40 kilometers moesten de renners drie beklimmingen van derde categorie bedwingen. De Oostenrijker Felix Grossschartner viel als eerste aan en kreeg de Ethiopiër Tsgabu Grmay met zich mee.

Zij werden op de laatste beklimming op 9 kilometer van de finish ingerekend door dertien renners uit de oorspronkelijke kopgroep. Vervolgens sprong Gilbert alleen weg.

De ervaren Belg hield na de afdaling een marge van enkele seconden over op zijn eerste achtervolgers en kwam in een van zijn laatste koersen voor Deceunick Quick-Step juichend over de finish. Volgend jaar rijdt hij voor Lotto Soudal.