Lorena Wiebes heeft donderdag ook de tweede etappe van de Boels Ladies Tour gewonnen en neemt daardoor de leiderstrui over van Annemiek van Vleuten. Ze was net als een dag eerder de sterkste in de massasprint.

De complete top vier van de etappe over 113 kilometer met start en finish in Gennep bestond uit Nederlandse rensters. Achter de nationaal kampioen werd Kirsten Wild tweede. De derde plek ging naar Lucinda Brand en Amy Pieters eindigde als vierde.

Woensdag schreef de twintigjarige Wiebes ook al de eerste etappe in de WorldTour-koers op haar naam. In die rit kwam Van Vleuten ten val, maar behield ze nog wel de leiderstrui die ze met de winst in de proloog veroverde.

De etappekoers duurt nog tot en met zondag. Dan staat er een rit tussen Nijmegen en Arnhem op het programma.

Van Vleuten won de koers vorig jaar. Ze voerde toen een volledig Nederlands podium aan, waarop ook Ellen van Dijk (tweede) en Anna van der Breggen (derde) stonden.

