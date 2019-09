Egan Bernal is toch nog niet zeker van deelname aan de WK wielrennen van later deze maand. De Colombiaan spreekt tegen dat hij sowieso van start gaat in Yorkshire.

De winnaar van de Tour de France zou dinsdag gezegd hebben dat hij deel uitmaakt van de Colombiaanse WK-selectie, maar volgens de renner van Team INEOS is daar nog geen zekerheid over. De selectie wordt pas na de Vuelta bekendgemaakt.

"Ik wil duidelijk maken dat het absoluut niet zeker is dat ik dit jaar de WK rijd", schrijft de 22-jarige Bernal woensdag op Twitter.

"Ik bereid me in Colombia voor op de laatste weken van het seizoen, maar als ik het gevoel heb dat ik mijn land op de WK niet op de best mogelijke manier kan vertegenwoordigen, geef ik de kans graag aan een ander."

Bernal reed nog nooit WK op de weg

Bernal reed nog nooit een WK op de weg, dus mocht hij in Groot-Brittannië aan de start verschijnen is dat zijn debuut. Hij deed als junior wel mee aan de WK mountainbike, waarop hij in 2014 zilver won en 2015 brons.

Hij kroonde zich vorige maand tot de jongste naoorlogse winnaar van de Tour de France. Hij verwees zijn ploeggenoot en titelverdediger Geraint Thomas naar de tweede plaats. Steven Kruijswijk werd derde.

De wereldtitelstrijd in Groot-Brittannië begint op zondag 22 september en eindigt een week later met de wegwedstrijd bij de profs.