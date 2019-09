Mikel Iturria heeft woensdag na een lange solo de elfde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Spanjaard was de sterkste uit een kopgroep van veertien man.

De 27-jarige Iturria boekte het eerste succes in zijn carrière. De renner van de pro-continentale ploeg Euskadi werd twee jaar geleden prof.

Op enkele seconden achter de winnaar sprintte de Spanjaard Jonathan Lastra van Caja Rural naar de tweede plek, voor de Amerikaan Lawson Craddock (EF Education First).

Het peloton met alle Nederlanders en klassementsrenners kwam op 18 minuten 35 seconden achterstand over de finish. Het werd geleid door Jumbo-Visma, de ploeg van rodetruidrager Primoz Roglic. Die blijft de rangschikking aanvoeren met een voorsprong van 1.52 minuut op nummer twee Alejandro Valverde.

Bolletjestruidrager in vroege kopgroep

Roglic kende een ontspannen eerste dag in de rode trui in de etappe van 180 kilometer van het Franse Saint-Palais naar het Baskische Urdax. De Sloveen van Jumbo-Visma sloeg dinsdag een dubbelslag in de individuele tijdrit en zag een dag later al vroeg een ongevaarlijke kopgroep ontstaan.

In die kopgroep van veertien man zaten geen Nederlanders. De Spanjaard Ángel Madrazo, de drager van de bolletjestrui, was de meest opvallende naam. Met een achterstand van ruim 37 minuten op Roglic was de Australiër Ben O'Connor de best geklasseerde renner in de kopgroep.

De veertien vroege vluchters kregen dan ook alle ruimte en bouwden ruim een kwartier voorsprong op. Op zo'n 40 kilometer van de streep ontbrandde de strijd om de dagzege. De kopgroep viel na demarrages van de Basken Gorka Izagirre en Alex Aranburu in verschillende groepen uiteen.

Iturria houdt na lange solo nipt stand

Zij kwamen echter niet weg, waarna een andere Bask - Iturria - met nog 24 kilometer te gaan solo wel een gat sloeg. Hij pakte bijna een minuut, maar in de slotkilometer kwam een groep achtervolgers nog zeer dichtbij. Iturria bleef hen zes seconden voor.

Donderdag staat de twaalfde etappe van de Vuelta op het programma: een heuvelachtige rit over 171 kilometer met start op het Circuit van Navarra en finish in Bilbao.