Lorena Wiebes heeft woensdag de eerste etappe van de Boels Ladies Tour gewonnen. De Nederlands kampioene was in Weert de sterkste in de sprint.

De twintigjarige Mijdrechtse liet na 123 kilometer haar ervaren landgenote Kirsten Wild en de Italiaanse Letizia Paternoster achter zich.

Het is voor de renster van Parkhotel Valkenburg al de veertiende zege van het seizoen. Wiebes won eerder onder meer de nationale wegtitel, de wegrit bij de Europese Spelen en de Prudential RideLondon Classique.

"Winnen is altijd mooi, maar zeker in eigen land en met zo'n sterk veld vol goede sprinters", zei Wiebes na afloop. "Mijn doel is om hier zoveel mogelijk te winnen. Wie weet levert dat ook een hoge plaats in het klassement op en zelfs de eindzege."

Van Vleuten gaat niet voor klassement

De leiding in de Ladies Tour blijft in handen van Annemiek van Vleuten, die dinsdag in Sittard-Geleen de proloog won. Het verschil met Wiebes is nog maar drie seconden, al maakt Van Vleuten zich daar niet zo druk om. "Ik rijd hier niet voor het klassement en meng me daarom niet in de strijd om de bonificatieseconden."

De etappekoers, die deel uitmaakt van de WorldTour, duurt nog tot en met zondag. Dan staat er een rit tussen Nijmegen en Arnhem op het programma.

Van Vleuten won de koers vorig jaar. Ze voerde toen een volledig Nederlands podium aan, waarop ook Ellen van Dijk (tweede) en Anna van der Breggen (derde) stonden.