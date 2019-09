Nairo Quintana is verbaasd over de hoeveelheid tijd die hij dinsdag in de tijdrit van de Vuelta a España verloren heeft. De 29-jarige Colombiaan gaf ruim drie minuten toe op etappewinnaar Primoz Roglic en zakte van de eerste naar de vierde plaats in het klassement.

"Het was geen goede dag", aldus Quintana op de site van zijn ploeg Movistar. "Ik had gehoopt om twee minuten achter Roglic te zitten. Een gat van drie minuten is meer dan ik had verwacht."

Naast Roglic werd Quintana in het klassement ook gepasseerd door ploeggenoot Alejandro Valverde en Astana-renner Miguel Ángel López.

Ondanks het flinke tijdverlies geeft de voormalig Vuelta-winnaar de hoop op een goede eindklassering nog niet op.

"Dat ik een minder goede tijdrit reed, wil niet zeggen dat ik me niet sterk voel. Er komen in de volgende etappes kansen aan om tijd te pakken op Roglic. We hebben in het verleden bewezen dat we tegenslagen om kunnen zetten in succes."

'Plannen Movistar blijven ongewijzigd'

In tegenstelling tot Quintana kon Valverde leven met zijn tijdrit. De 39-jarige wielerveteraan gaf ruim anderhalve minuut toe op Roglic en klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

"We zijn goed voor de dag gekomen", keek Valderde terug. "Anderhalve minuut verliezen is wat we vooraf ongeveer hadden ingecalculeerd."

Movistar is zonder uitgesproken kopman naar de Vuelta afgereisd. Dat Valverde nu tweede staat in het algemeen klassement en ruim een minuut voorsprong op Quintana heeft, wil volgens de Spanjaard niet zeggen dat hij vanaf nu kopman is.

"Een minuut voor of achter Quintana verandert niets aan onze plannen. We zijn hier beiden om op ons beste niveau te presteren en hebben een gemeenschappelijk doel: het winnen van een grote ronde voor Movistar. Het maakt niet uit wie dat doet, zolang het maar iemand uit onze ploeg is."

De Vuelta gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer met start in Saint-Palais en finish in Urdax. De Spaanse rittenkoers eindigt volgende week zondag in Madrid.