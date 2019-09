Primoz Roglic is blij met de slag die hij heeft geslagen in de Ronde van Spanje. De kopman van Jumbo-Visma veroverde dinsdag de rode trui in de tijdrit, al beseft hij dat hij er nog lang niet is.

De 29-jarige Roglic liet in de tijdrit over 36 kilometer rond het Franse Pau weinig heel van de concurrentie en sloeg een flink gat in het klassement.

"Ik ben blij met hoe het ging vandaag en we zullen zien hoe het eindigt in Madrid. Het gat met de concurrentie kon me niet groot genoeg zijn", zei de Sloveen na zijn zege.

"Als ik tien minuten had gepakt, was ik nóg niet tevreden geweest. We krijgen nog veel voor de kiezen in de Vuelta, maar ik sta er nu goed voor en kijk uit naar de komende dagen."

Eerder dit seizoen leidde Roglic ook al eens in een grote ronde. In de Giro d'Italia droeg hij de roze trui tot en met de vijfde etappe, maar de eindzege zat er niet in. Hij eindigde uiteindelijk als derde.

'Jumbo-Visma heeft laten zien sterk te zijn'

Roglic, die eerder deze Vuelta wat pech kende, heeft er vertrouwen in dat hij zijn status als klassementsleider ditmaal wél kan vasthouden.

"Ik voel me goed, ondanks mijn val in de eerste etappe. De wonden die ik in Andorra opliep, zijn nog steeds open. Afgezien daarvan gaat het goed en de ploeg heeft laten zien sterk te zijn."

Roglic heeft bij Jumbo-Visma geen hulp meer van Steven Kruijswijk, want de nummer drie van de Tour de France stapte eerder deze Vuelta af. Hij kan wel rekenen op de steun van onder anderen George Bennett en Robert Gesink.

De Vuelta gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer met start in Saint-Palais en finish in Urdax. De Spaanse rittenkoers eindigt volgende week zondag in Madrid.