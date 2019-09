Primoz Roglic heeft dinsdag met een indrukwekkende zege in de tijdrit van de Vuelta a España de rode trui veroverd. De Jumbo-Visma-renner was verreweg het snelst en pakte in het klassement meer dan een minuut voorsprong op zijn belangrijkste concurrenten.

De 29-jarige Roglic legde de enige individuele tijdrit van deze Vuelta, over een ruim 36 kilometer lang parcours rondom het Franse Pau, af in 47.05 minuten.

Daarmee was de Sloveen ruim drie minuten sneller dan Nairo Quintana, die voorafgaand aan de tijdrit nog aan de leiding stond van het klassement.

Ook op Miguel Ángel López en Alejandro Valverde, naast Quintana de grootste concurrenten voor Roglic in het klassement, pakte de etappewinnaar flink wat tijd. Valverde verloor ruim anderhalve minuut, terwijl López precies twee minuten toegaf.

In het klassement heeft Roglic nu een voorsprong van 1.52 minuten op Valverde (tweede) en 2.11 minuten voorsprong op López (derde). Quintana staat met drie minuten achterstand op de vierde plaats.

Woensdag keert het peloton terug naar Spanje met een heuvelrit van Saint-Palet naar Urdax.

Kelderman zakt naar tiende plek

Wilco Kelderman, de enige Nederlander in de top tien van het klassement, eindigde als 22e en gaf ruim twee minuten toe op de tijd van Roglic. Daardoor zakte de Sunweb-renner van de negende naar de tiende plek. Hij heeft een achterstand van ruim zes minuten op de nieuwe rodetruidrager.

CCC-renner Patrick Bevin was de enige die zich in de tijdrit nog enigszins kon meten met Roglic. De Nieuw-Zeelander, die geruime tijd in de hotseat zat, gaf 25 seconden toe en eindigde daarmee als tweede.

De Fransman Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick-Step completeerde op 27 seconden de top drie.

Roglic geen moment in problemen

Dat Roglic een grote slag zou slaan was na de eerste kilometers al duidelijk. Na het eerste meetpunt was hij al tientallen seconden sneller dan de andere rijders uit de top tien.

Ook in het tweede gedeelte van de race kon niemand aan de ontketende Sloveen van Jumbo-Visma tippen, waarna hij in het laatste gedeelte alleen maar verder uitliep.

In de laatste kilometers kreeg Roglic concurrent López in zicht, die twee minuten eerder van start was gegaan. De twee concurrenten kwamen uiteindelijk precies tegelijk over de finish.

Voor Roglic, die nu in elke grote ronde minstens één etappe heeft gewonnen, was het alweer zijn achtste zege van het seizoen. In de Giro d'Italia eindigde hij eerder dit jaar nog als derde.