Annemiek van Vleuten heeft dinsdag de proloog gewonnen van de Boels Ladies Tour. Ze was de beste in een korte tijdrit bij de start van de Nederlandse rittenkoers uit de UCI WorldTour.

Van Vleuten maakte haar status als wereldkampioen tijdrijden waar door het slechts 3,8 kilometer lange parcours naar Sittard-Geleen af te leggen in 5 minuten en 4 seconden.

De renster van Mitchelton-SCOTT deelde het podium met de Duitse Lisa Klein, die een tijd van 5.10 klokte, en landgenoot Lucinda Brand (5.11).

Anna van der Breggen (zesde) en Amy Pieters (negende) eindigden ook in de top tien. Voor Ellen van Dijk draaide de proloog uit op een teleurstelling, want ze viel en kwam pas na 6 minuten en 52 seconden over de finish.

Zesde seizoenszege Van Vleuten

Van Vleuten won de laatste twee edities van de Nederlandse rittenkoers. Marianne Vos, die dit jaar niet meedoet, was in 2009, 2010, 2011 en 2012 de beste en is daarmee recordwinnaar.

De 36-jarige Van Vleuten boekte haar zesde overwinning van 2019. Eerder was ze de beste in Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, werd ze Nederlands kampioen tijdrijden en won ze twee ritten in de Giro, waar ze ook de eindzege pakte.

De Boels Ladies Tour duurt nog tot en met zondag en gaat woensdag verder met een etappe over 123 kilometer tussen Stramproy en Weert. In Weert wordt drie keer een ronde van 8,4 kilometer gereden.