Team INEOS heeft zich maandag voor volgend wielerseizoen versterkt met Richard Carapaz, de winnaar van de Giro d'Italia. Eerder op de dag rondde ploeggenoot Nairo Quintana zijn overgang naar Arkéa-Samsic af.

De 26-jarige Carapaz komt over van Movistar en tekent voor drie jaar bij INEOS, dat met onder anderen Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal al over sterke klassementsrenners beschikt.

"Het is een geweldige kans voor me om me te ontwikkelen bij een ploeg die ieder jaar sterker wordt", zegt hij. "Ik weet al veel van mijn nieuwe ploeggenoten en kijk ernaar uit."

Eerder dit jaar werd Carapaz, die bezig is aan zijn vierde seizoen bij Movistar, de eerste Ecuadoraanse winnaar van een grote ronde nadat hij vorig jaar al vierde werd in de Giro. Hij deelde het podium met Vincenzo Nibali en Primoz Roglic.

Carapaz, die dit jaar niet van start ging in de Tour de France en de Vuelta a España, is de eerste aanwinst voor Team INEOS.

Arkéa-Samsic zeer ambitieus

Quintana, wiens overgang naar Arkéa-Samsic al een tijdje in de lucht hing, tekent net als Carapaz voor drie jaar. Ook zijn jongere broer Dayer Quintana (Neri-Sella Italia), Winner Anacona (Movistar) en Diego Rosa (Team INEOS) maken de overstap.

"Ons team in 2020 zal uit 28 renners bestaan en is op papier van WorldTour-niveau", zegt algemeen directeur Emmanuel Hubert van de Franse procontinentale ploeg. "We geven onszelf drie jaar de tijd om ons grote doel te verwezenlijken: het winnen van een grote ronde."

Warren Barguil en André Greipel zijn momenteel de bekendste renners van Arkéa-Samsic, voorheen Fortuneo-Samsic. "De samenwerking tussen Quintana en Barguil zal ons extra kracht geven. Ze moeten elkaar helpen om vooruitgang te boeken", aldus Hubert.

Nairo Quintana gaat momenteel aan de leiding in de Ronde van Spanje. (Foto: Pro Shots)

Quintana wil Tour de France winnen

Quintana won de Ronde van Italië (in 2014) en Ronde van Spanje (2016) al eens en stond driemaal op het podium van de Tour de France. Hij kwam sinds 2012 voor Movistar uit, dat hem destijds overnam van een kleine Colombiaanse ploeg.

"Mijn ambities blijven hetzelfde, het is mijn doel om de Tour de France te winnen", zegt de 29-jarige klimmer. "Deze overstap is een keerpunt in mijn carrière. Ik was op zoek naar een ploeg waar ik gelukkig kan zijn, dat is voor mij het belangrijkst."

In de Vuelta leidt Quintana momenteel op de eerste rustdag met een voorsprong van zes seconden op Jumbo-Visma-renner Roglic. Miguel Ángel López (Astana) moet nog zeventien seconden goedmaken en Quintana's ploeggenoot Alejandro Valverde heeft twintig tellen achterstand.

Dinsdag staat er een individuele tijdrit van 36 kilometer in het Franse Jurançon naar Pau op het programma.