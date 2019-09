Tadej Pogacar heeft zondag de negende etappe in de Vuelta a España gewonnen. Het Sloveense toptalent kwam solo als eerste boven in een loodzware bergetappe die werd geteisterd door hevige regenval. Nairo Quintana is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De pas twintigjarige Pogacar liet Quintana 23 seconden achter zich. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic eindigde op 48 tellen als derde, vlak voor Alejandro Valverde. Wilco Kelderman werd op een minuut van de ritwinnaar achtste en was daarmee de beste Nederlander.

Voor Pogacar, die bezig is aan zijn eerste profseizoen, betekende het zijn grootste overwinning uit zijn carrière. De renner van UAE Team Emirates schreef eerder dit jaar de Ronde van Californië en de Ronde van de Algarve op zijn naam.

In het klassement nam Quintana de leiding over van Nicolas Edet, die al vroeg in de etappe moest lossen uit het peloton. De Colombiaan heeft zes seconden voorsprong op Roglic. Ook Miguel Ángel López (derde) en Valverde (vierde) staan binnen twintig tellen van de nieuwe leider.

Pogacar klom naar de vijfde plaats en heeft nu 1 minuut en 42 minuten achterstand. Kelderman steeg drie plaatsen en staat op bijna vier minuten van Quintana negende in het klassement.

Kelderman, Gesink en Poels al vroeg in de aanval

In de negende etappe kreeg het peloton een loodzware en zeer korte bergetappe van 94,4 kilometer door Andorra voor de kiezen. Onderweg moesten er een klim van de hoogste en een van de eerste categorie worden bedwongen. Na twee beklimmingen van de tweede categorie in het slotstuk lag de aankomst op een col van de eerste categorie.

Al vroeg in de etappe vormde zich een omvangrijke kopgroep van maar liefst 36 renners. Tot dit gezelschap behoorden met Kelderman, Robert Gesink, Wout Poels en Martijn Tusveld vier Nederlanders. Patrick Bevin en Mikel Bizkarra sprongen op de eerste klim weg uit de kopgroep, maar zij werden in de afdaling weer gegrepen.

Aan de voet van de Coll de la Gallina, de zwaarste col van de dag, was de voorsprong van de vluchters meer dan vier minuten. Op die klim van de buitencategorie sprongen Geoffrey Bouchard en Hermann Pernsteiner weg uit de kopgroep, waaruit Tusveld moest lossen. Het peloton dunde ondertussen steeds verder uit en onder anderen Esteban Chaves kon het tempo niet langer volgen.

López springt weg uit favorietengroep

Bouchard reed in de afdaling weg bij Pernsteiner en kreeg even later gezelschap van Ben O'Connor en Tao Geoghegan Hart. De achtervolgende groep met de drie overgebleven Nederlanders en de favorietengroep hadden op dat moment respectievelijk één en vier minuten achterstand.

Op de Alto de la Comella, de eerste van de laatste drie beklimmingen op rij, ging López meteen in de aanval. De Colombiaan reed weg uit de flink uitgedunde groep met favorieten en kwam met behulp van zijn ploeggenoten Gorka Izagirre en Jakob Fuglsang al snel in de buurt van de achtervolgende groep.

Even later gingen Quintana, Valverde en Pogacar in de achtervolging. Het duo van Movistar en de Sloveen voegden zich samen met López bij de achtervolgende groep, waaruit Gesink en Poels waren afgehaakt en Marc Soler ondertussen was weggereden.

Met nog 4 kilometer voor de boeg demarreerden Quintana en Pogacar en moest Soler tot zijn eigen ongenoegen wachten op zijn ploeggenoot van Movistar. Pogacar profiteerde hiervan, sprong weg en soleerde zo naar de ritwinst.