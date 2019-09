Nicolas Edet kan nog niet helemaal geloven dat hij zich de nieuwe leider in de Vuelta a España mag noemen. De Fransman zat zaterdag in de 21-koppige vlucht van de dag en pakte genoeg minuten op Miguel Ángel López om de rode trui over te nemen.

"Als beste klimmer in de Vuelta van 2013 vond ik het al bijzonder om op het podium te staan. Het dragen van de rode trui is al helemaal super en iets wat ik misschien maar één keer in mijn loopbaan ga meemaken", zei een trotse Edet na de achtste etappe volgens Cyclingnews.

De renner van Cofidis was voor López de gevaarlijkste man in de grote kopgroep, al moest hij wel 6 minuten en 24 seconden zien goed te maken op de Colombiaan. Daar slaagde hij met speels gemak in, want het peloton kwam 9 minuten en 24 seconden ná de vluchters over de streep in het kletsnatte Igualada.

"Je moet je kans pakken als die zich aandient", zei Edet, die de Duitser Nikias Arndt als eerste over de streep zag komen. "Al sinds de start van de Vuelta beschik ik over goede benen en in de bergetappes deze week probeerde ik bij de favorieten te blijven of in de vlucht te zitten. Ik ben heel erg blij."

Nikias Arndt won de achtste etappe in de Vuelta. (Foto: Getty Images)

'Ik wil van het moment genieten'

In het algemeen klassement koestert Edet nu een voorsprong van 2.21 minuten op naaste belager Dylan Teuns en 3.01 minuten op nummer drie López. Hij hoopt zondag zijn kersverse rode trui te behouden in de negende etappe, een bergrit van slechts 94,4 kilometer.

"Ik wil graag van het moment genieten. De negende etappe is de koninginnenrit en die ga ik gewoon rijden met de rode trui om mijn schouders", benadrukte een dolblije Edet. "Het wordt heel bijzonder. We zullen zien hoe ik er zondagavond voor sta, maar ik ga hoe dan ook alles geven."

Edet, die bezig is aan zijn tiende grote ronde, eindigde een Vuelta nog nooit in de top tien van het algemeen klassement. Zijn beste eindresultaat is de 43e plek in de Tour de France van vorig jaar. De Vuelta duurt nog tot en met zondag 15 september.