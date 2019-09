Nikias Arndt heeft zaterdag de achtste etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De renner van Team Sunweb was de sterkste in de slotfase van de heuvelachtige rit van 166,9 kilometer, terwijl Nicolas Edet zich de nieuwe leider in het algemeen klassement mag noemen.

Arndt maakte deel uit van de 21-koppige vlucht die zich aan het begin van de etappe vormde. De 27-jarige Duitser was in de laatste meters net wat sterker dan zijn medevluchters en kwam met 1 meter voorsprong over de meet in het kletsnatte Igualada.

Voor Arndt, die Alex Aranburu (tweede) en Tosh Van der Sande (derde) achter zich liet, is het zijn eerste overwinning van het jaar en de tweede dagzege uit zijn loopbaan in een grote ronde. In 2016 schreef hij de 21e etappe in de Giro d'Italia op zijn naam.

Martijn Tusveld zat tot de slotfase ook in de grote kopgroep, maar de Nederlandse ploeggenoot van Arndt bij Team Sunweb kwam bij een demarrage op 4 kilometer van de meet ten val. Hij finishte uiteindelijk als zestiende.

Miguel Ángel López verloor de leiding in het algemeen klassement aan Edet. De Fransman, die in tegenstelling tot de Colombiaan deel uitmaakte van de 21-koppige vlucht, pakte meer dan genoeg tijd oom de leiding over te nemen. De Fransman moest 6 minuten en 24 seconden goedmaken op López en slaagde daar ruim in (9.24 minuten).

De Vuelta gaat zondag verder met een bijzonder korte bergetappe van 94,4 kilometer, waarin vijf Pyreneeëncols worden bedwongen. Het peloton geniet maandag van een rustdag in de Ronde van Spanje.

De kopgroep in de achtste Vuelta-rit bestond uit 21 renners. (Foto: Getty Images)

Tusveld doet lang mee om ritzege

De achtste etappe voerde de renners over een heuvelachtig parcours, met de Puerto de Montserrat op ruim 30 kilometer van de finish als grootste obstakel. De rit was op papier interessant voor de vluchters en dat was ook te zien in de beginfase, want de aanvallen volgden elkaar in rap tempo op.

Na bijna 20 kilometer koers vormde zich dan eindelijk een kopgroep. Liefst 21 renners, onder wie Tusveld, gingen ervandoor en pakten na een slopende vlucht een voorsprong van ruim vier minuten op het peloton. Door het werk van Astana aan kop van het peloton bleef die marge lang hetzelfde.

Aan de voet van de Montserrat - een beklimming van 7,4 kilometer lang met een stijgingspercentage van 6,6 - was de voorsprong vijf minuten. Voor Peter Stetina het teken om ten aanval te gaan. De renner van Trek-Segafredo sloeg een gat van twintig seconden op zijn medevluchters en kreeg Fernando Barceló en Jésus Herrada met zich mee, maar het drietal werd snel ingerekend.

Even later leek het alsnog raak. Ruben Guerreiro, Barceló en Tusveld gingen ervandoor, waarna ook Aranburu zich 8 kilometer van de meet bij de koplopers voegde. De marge bedroeg slechts tien seconden en op 4 kilometer van de finish reed iedereen weer bij elkaar.

Vlak voor de samensmelting deed Tusveld nog een wanhoopspoging om te vluchten, maar daarbij kwam de Nederlander ten val op het gladde wegdek van een rotonde. In de absolute slotfase was het Arndt die van alle koplopers over de beste benen beschikte en Sunweb de eerste dagzege deze Vuelta bezorgde.