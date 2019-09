Vuelta a España ·

Edet neemt rode trui over

Miguel Ángel López is de rode trui na één dag alweer kwijt. Morgen mag Nicolas Edet de leiderstrui aantrekken. Dylan Teuns is de nieuwe nummer twee in het klassement op 2:21 minuten. López is teruggezakt naar de derde plek met 3.01 minuten achterstand.