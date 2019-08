Alejandro Valverde en Nairo Quintana vinden allebei dat de ander de kopman moet zijn van Movistar in de Vuelta a España. De Spanjaard won vrijdag mede dankzij goed werk van de Colombiaan de zevende etappe.

"Nairo zei dat ik de kopman ben, maar hij is goed in vorm en heeft de kwaliteiten om te winnen", zegt Valverde op de site van zijn ploeg. Valverde staat na de eerste week in de Vuelta derde in het klassement op 16 seconden van leider Miguel Ángel Lopez (Astana) en 10 seconden van nummer twee Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Quintana heeft op de vierde plek 11 seconden achterstand op Valverde. López en Roglic waren vrijdag de enige renners die op de steile slotklim naar Alto Mas de la Costa het Movistar-duo konden volgen.

"Alejandro staat er beter voor dan ik in het klassement. Ik blijf erbij dat hij onze kopman is", zegt Quintana op zijn beurt. "We bekijken het gewoon per dag. De Vuelta duurt nog lang, en omdat we allebei de Tour de France hebben gereden begint de vermoeidheid al een rol te spelen."

Valverde: 'Roglic is in theorie de beste'

Quintana (29) won in deze Vuelta al de tweede etappe. De 39-jarige wereldkampioen Valverde boekte vrijdag zijn dertiende dagzege in de Ronde van Spanje in zijn imposante carrière.

Beide renners toonden in het verleden aan de Vuelta te kunnen winnen. Quintana deed dat in 2016, Valverde al tien jaar geleden.

"Het zou fantastisch zijn om na tien jaar opnieuw te winnen, maar we moeten realistisch zijn", aldus Valverde. "We hebben nu twee etappezeges met de ploeg en staan er goed voor in het klassement. Veel meer kun je niet vragen."

"We weten dat Roglic een goede tijdrijder is. In theorie heeft hij de beste kans op de eindzege, maar er kan nog van alles gebeuren."

Quintana vermoedelijk bezig aan laatste maanden bij Movistar

Valverde tekende deze zomer een nieuw tweejarig contract bij Movistar, Quintana zal de Spaanse ploeg naar alle waarschijnlijkheid komende winter verlaten voor de Franse ploeg Arkéa-Samsic.

Zaterdag staat de achtste etappe in de Vuelta op het programma. Het peloton wacht een rit over 166 kilometer van Valls naar Igualada. Op een col van tweede categorie op 27 kilometer van de streep na is de etappe relatief vlak.