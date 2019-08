Alejandro Valverde heeft vrijdag de zevende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De wereldkampioen bleef op een loodzware en korte slotklim Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic voor. Miguel Ángel López heroverde de leiderstrui.

De 39-jarige Valverde was in de sprint bergop de sterkste van een groep van vier renners. Achter Roglic kwam López op zes seconden als derde over de finish en eindigde Nairo Quintana als vierde.

Voor Valverde betekende het al zijn dertiende ritzege in de Vuelta. Zestien jaar geleden was hij voor het eerst succesvol in eigen land. De kopman van Movistar boekte zijn grootste overwinning van dit jaar. Eerder dit seizoen werd hij Spaans kampioen op de weg en won hij onder meer een rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

López nam de leiderstrui weer over van Dylan Teuns, die al vroeg in de finale moest lossen uit het peloton. De Colombiaan heeft zes seconden voorsprong op nummer twee Roglic. Valverde staat op zestien tellen derde en Quintana is op een kleine halve minuut vierde.

Wilco Kelderman is op de negende plek nu de beste Nederlander. De kopman van Team Sunweb, die op bijna twee minuten vijftiende werd, heeft meer dan 3,5 minuut achterstand op López.

Gilbert behoort tot vlucht van de dag

In de zevende etappe reed het peloton over 183 kilometer van Onda naar Mas de la Costa. Onderweg moesten ze twee cols van de tweede categorie en twee van de derde categorie bedwingen. De aankomst lag op een zeer pittige klim van de eerste categorie.

Het peloton ging van start zonder de Italiaan Davide Formolo, een van de slachtoffers van de zware valpartij in de zesde rit. Hierdoor moesten ook onder anderen Rigoberto Urán en Nicolas Roche opgeven. EF Education First kreeg vrijdag nog een domper te verwerken, want ook Tejay van Garderen stapte vroeg in de etappe af.

Nadat de openingsfase van de zevende rit een spervuur aan mislukte demarrages opleverde, vormde zich pas na zo'n 60 kilometer een kopgroep van acht renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Philippe Gilbert, Gianluca Brambilla en de neven Sergio en Sebastián Henao. Cyril Barthe en Tomasz Marczynski sloten later aan bij de vluchters.

Kopgroep valt uit elkaar op voorlaatste klim

Het tiental pakte een voorsprong van bijna vijf minuten en bleef lange tijd vooruit. Met nog circa 65 kilometer voor de boeg voerde Movistar het tempo in het peloton op en was het verschil aan de voet de Puerto del Salto del Caballo nog 2,5 minuut.

Op die voorlaatste klim viel de kopgroep uiteen en moest rodetruidrager Teuns lossen uit het peloton. Met nog 12 kilometer te gaan bleven Gilbert en Sergio Henao vooraan over. De twee koplopers begonnen met een voorsprong van vijftien seconden op de groep met favorieten aan de Alto Mas de la Costa.

Op de 4,1 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 12,1 procent en stukken van liefst 25 procent werden Gilbert en Henao al snel ingerekend en bleven Roglic, López, Quintana en Valverde uiteindelijk over. In de sprint bergop was Valverde een klasse apart en hield hij Roglic achter zich.