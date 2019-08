Jesús Herrada heeft donderdag de zesde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Spanjaard was in een heuvelachtige rit de sterkste van een kopgroep. Robert Gesink eindigde als vierde en Dylan Teuns is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De 29-jarige Herrada hield de Belg Teuns zeven seconden achter zich en boekte de grootste overwinning uit zijn carrière. De Fransman Dorian Godon kwam op 21 tellen als derde over de finish en bleef Gesink net voor.

Het uitgedunde peloton passeerde op bijna zes minuten van Herrada de finish. Hierdoor nam Teuns de rode leiderstrui over van de Colombiaan Miguel Ángel López, die naar de derde plaats zakte.

In het klassement heeft Teuns 38 seconden voorsprong op de Spanjaard David de la Cruz, die ook deel uitmaakte van de vluchtersgroep. Gesink steeg naar de zesde plaats en heeft bijna anderhalve minuut achterstand. Wilco Kelderman zakte een plaats en staat nu elfde.

Vrijdag gaat de Vuelta verder met een lastige bergetappe. Dan rijdt het peloton over 183 kilometer van Onda naar Mas de la Costa en ligt de finish op een beklimming van de eerste categorie.

Gesink maakt deel uit van kopgroep

De zesde etappe voerde het peloton over bijna 200 kilometer van Mora de Rubielos naar Ares del Maestrat. Onderweg kregen de renners een beklimming van de tweede categorie en twee klimmetjes van de derde categorie voor hun kiezen. Ook de aankomst lag op een klimmetje van de derde categorie.

Nadat een vroege vlucht met daarbij Wout Poels niet lang standhield, vormde zich na zo'n 50 kilometer een kopgroep van elf renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Gesink, Tejay van Garderen, Teuns, Gianluca Brambilla, Herrada en De la Cruz.

Halverwege de etappe werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Hierdoor moesten Nicolas Roche, die eerder deze week drie dagen de rode leiderstrui droeg, Rigoberto Urán, Hugh Carthy en Victor de la Parte opgeven. De kopgroep had de voorsprong ondertussen uitgebouwd naar zo'n vier minuten.

Herrada en Teuns springen weg op slotklimmetje

Op de Puerto de Culla, de voorlaatste beklimming op zo'n 30 kilometer van de finish, vond Tsgabu Grmay het vooraan niet snel genoeg en ging in de aanval. De Ethiopiër nam een voorsprong van twintig seconden en kreeg even later gezelschap van Nélson Oliveira. Ook Gesink trok ten aanval, maar hij werd al snel weer ingerekend.

Van Garderen kwam kort daarna in een afdaling ten val en haakte hierdoor af uit de achtervolgende groep, die aan het slotklimmetje begon met bijna zes minuten voorsprong. Halverwege die Puerto de Ares, een 7,9 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 5 procent, voegden Teuns en Herrada zich bij de twee koplopers.

De Belg en de Spanjaard reden op 2 kilometer van de meet weg bij Grmay en Oliveira en zij mochten uitmaken wie er met de ritzege vandoor ging. Herrada sprong in de slotkilometer weg bij Teuns en reed zo naar zijn eerste etappezege in een grote wielerronde.