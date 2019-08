Nicolas Roche is donderdag afgestapt in de Vuelta a España. De voormalige rodetruidager was in de zesde etappe betrokken bij een valpartij en kon niet verder. Ook Rigoberto Urán heeft de Ronde van Spanje moeten staken.

De enorme valpartij ontstond ongeveer halverwege de koers. Urán, die eerder deze week nog in de top drie van het algemeen klassement stond, moest net als zijn ploeggenoot Hugh Carthy (EF Education First) en Victor de la Parte (CCC Team) afstappen.

Tien minuten later volgde ook Roche, die zich deze week drie dagen de leider van het algemeen klassement mocht noemen. De 35-jarige Ier van Team Sunweb verloor zijn rode trui woensdag in de eerste bergetappe van de Vuelta.

Roche begon de zesde rit - een heuveletappe van 198,9 kilometer - vanaf de vijfde plek in het algemeen klassement op 57 seconden van de nieuwe leider Miguel Ángel López. Urán stond een plek lager op 59 seconden van de Colombiaanse leider van Astana.

Roche en Urán zijn niet de eerste klassementsrenners die de Vuelta al in de eerste week moeten staken. Steven Kruijswijk, de schaduwkopman van Jumbo-Visma, stapte dinsdag in de vierde etappe af door aanhoudende knieproblemen na zijn valpartij van zaterdag in de ploegentijdrit.

De Vuelta is zaterdag van start gegaan en wordt op zondag 15 september afgesloten met een vlakke etappe richting Madrid. De laatste grote ronde van het jaar werd vorig jaar gewonnen door Simon Yates, die dit jaar niet van de partij is.