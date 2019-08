Voor Jetse Bol kwam het goed uit dat hij woensdag mee kon strijden om de winst in de eerste bergetappe van de Vuelta a España. De Nederlander vroeg zich een dag eerder nog af waarvoor hij überhaupt meedeed aan de Spaanse wielerronde.

"Gisteren had ik een onwijze baaldag", liet de 29-jarige Bol weten bij Eurosport. "Ik moest twee keer van fiets wisselen en ik werd kansloos gelost op het kantje toen ik terugkwam van een fietswissel."

"Ik heb zelfs een berichtje naar het thuisfront gestuurd om te vragen waar ik het allemaal voor doe", vervolgde de renner van de kleine Spaanse formatie Burgos-BH. "En dan lukt het vandaag zomaar als ploeg. Geweldig!"

Bol maakte samen met zijn Spaanse ploeggenoot Ángel Madrazo en diens landgenoot José Herrada deel uit van een vroege vlucht, die alle ruimte kreeg van het peloton. Uiteindelijk leek de Nederlander samen met Herrada te gaan strijden om de ritzege, maar in de slotkilometer knokte de geloste Madrazo zich terug.

De Spanjaard demarreerde vervolgens en soleerde naar de grootste overwinning uit zijn carrière. Bol kwam op tien seconden van zijn ploeggenoot juichend over de eindstreep.

Ángel Madrazo viert zijn ritzege in de Vuelta a España. (Foto: Getty Images)

'De 'domme renners' winnen nu een rit'

"Bizar", jubelde Bol. "Ik wilde meezitten, maar niet met drie man. Achteraf was dit het beste wat er kon gebeuren. Ik dacht dat Madrazo helemaal kapot zat, maar hij ging aan. Beter kan het niet."

"Ik dacht eerst wel aan mijn eigen kansen, maar dit is fantastisch. Vorig jaar hebben we ook weleens verrassingen gezien, dus we wisten dat zoiets kon. Het ziet er misschien stom uit, zo'n aanval met drie. Maar de 'domme renners' winnen nu een rit", waarmee hij doelde op de renners die voor een vroege vlucht kiezen.

Bol, die voor de derde keer meedoet aan de Vuelta, zette met de tweede plaats zijn beste prestatie neer in een etappe in een grote ronde. Twee jaar geleden kwam hij tot de zevende plaats in een Vuelta-rit, zijn beste resultaat tot woensdag.