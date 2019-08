Jetse Bol is woensdag knap als tweede geëindigd in de eerste bergetappe van de Vuelta a España. De Nederlander van Burgos-BH moest in de vijfde rit alleen zijn Spaanse ploeggenoot Ángel Madrazo voor zich dulden op een aankomst bergop. Miguel Ángel López heroverde de leiderstrui.

De 29-jarige Bol, die al enkele jaren voor verschillende kleine Spaanse ploegen rijdt, gaf tien seconden toe op Madrazo. De Nederlander leek samen met de Spanjaard José Herrada voor de ritzege te gaan strijden, maar in de slotkilometer werd het duo gepasseerd door Madrazo. Herrada werd op 22 tellen derde.

López was de sterkste van de klassementsrenners en kwam op 47 seconden van de ritwinnaar als vierde over de finish. De Colombiaan nam zo de leiding in het algemeen klassement weer over van Nicolas Roche, die halverwege de slotklim moest lossen uit de favorietengroep.

Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic gaf twaalf seconden toe op López, die de rode leiderstrui ook na de ploegentijdrit al om de schouders kreeg. In het klassement staat Roglic nu op veertien tellen van López tweede en bezet Nairo Quintana op 23 seconden de derde plaats.

Wilco Kelderman passeerde op 2,5 minuut van Madrazo de eindstreep en zakte in het algemeen klassement naar de tiende plaats. De kopman van Team Sunweb heeft bijna twee minuten achterstand op López. Wout Poels eindigde op ruim drie minuten.

Bol maakt deel uit van vroege vlucht

De eerste bergrit voerde het peloton over ruim 170 kilometer van L'Eliana naar Observatorio Astrofísico de Javalambre. Onderweg moesten de renners klimmetjes van de tweede en de derde categorie bedwingen en de finish lag op een beklimming van de eerste categorie.

Al vroeg in de etappe ging Bol samen met Madrazo en diens landgenoot Herrada in de aanval. Het trio kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van meer dan tien minuten op.

Tot de Alto de Javalambre, de 11 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 7,8 procent, gebeurde er weinig. Door een valpartij in het peloton raakte onder anderen Rigoberto Urán wel even op achterstand, maar de Colombiaan keerde zonder problemen terug in het peloton.

Kelderman en Poels moeten lossen na aanval Valverde

Aan de voet van de slotklim was de voorsprong tussen de kopgroep en het peloton nog zo'n negen minuten. Gedurende de beklimming liep het verschil vrij snel terug en met nog 4 kilometer voor de boeg kon Madrazo het tempo van zijn twee medevluchters niet langer volgen.

De groep met favorieten dunde ondertussen steeds verder uit en na een aanval van Alejandro Valverde moesten onder anderen Kelderman en Poels lossen. Alleen Jumbo-Visma-renners Roglic en Sepp Kuss, López en Tadej Pogacar konden in het spoor van de wereldkampioen blijven.

Op 2 kilometer van de meet sprong López weg uit dat groepje, maar hij kwam te laat om het gat met de vluchters nog te dichten. Vooraan leken Bol en Herrada over te blijven, maar in de finale knokte Madrazo zich weer terug bij de twee koplopers. De Spanjaard demarreerde vervolgens en boekte zijn grootste overwinning uit zijn carrière.