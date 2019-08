Steven Kruijswijk benadrukt dat hij dinsdag geen andere keuze had dan af te stappen in de vierde etappe van de Vuelta a España. De Brabander had te veel last van de knieblessure die hij zaterdag opliep bij een valpartij in de ploegentijdrit.

"Maandag zat ik al vier uur lang met pijn op de fiets. We zouden de situatie vandaag aankijken, maar ik had vanaf de start last van mijn knie en zodra ze in het peloton begonnen te versnellen, voelde ik dat het niet goed zat", zei Kruijswijk na de door Fabio Jakobsen gewonnen vierde rit in gesprek met Eurosport.

"Dan moet je realistisch zijn en je afvragen of het zin heeft om door te gaan of niet, zeker met het oog op wat komen gaat. Ik zag weinig hoop op verbetering de komende dagen en dan heeft doorrijden geen zin meer."

Kruijswijk eindigde vorige maand als derde in de Tour de France - zijn hoofddoel dit seizoen - en begon de Vuelta bij Jumbo-Visma als schaduwkopman van de Sloveen Primoz Roglic. Hij verloor zondag kostbare tijd in de tweede etappe en stond er daardoor al niet goed voor in het algemeen klassement.

Fabio Jakobsen sprintte naar de zege in de vierde etappe. (Foto: Getty Images)

'Ging naar Spanje om mee te doen om podium'

Ondanks zijn succes in de Tour en zijn rol als schaduwkopman in de Vuelta is het vroegtijdig verlaten van de koers vanzelfsprekend een flinke domper voor Kruijswijk. "Ik ging naar Spanje met het idee om mee te doen om het podium, maar op dag één viel dat al weg. Dan is dat wel een deceptie ja", aldus de 32-jarige Brabander.

"Ik hoopte nog dat het een onschuldige valpartij zou zijn en ik mezelf later kon herpakken, maar ik zag in dat het toch niet goed zat. Het is frustrerend dat ik af moet stappen. Ik wil nog niet ver vooruitkijken, maar ik verwacht niet dat het einde seizoen is. We moeten nu alles laten checken."

Kruijswijk eindigde vorig seizoen nog als vierde in de Ronde van Spanje. In 2016 moest de Nederlander de laatste grote ronde van het jaar ook al in de eerste week verlaten; drie jaar geleden hield hij het vol tot de zesde etappe.