Fabio Jakobsen heeft dinsdag de vierde etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Nederlander toonde zich na een grotendeels vlakke rit nipt de sterkste in de massasprint en boekte zijn eerste dagzege in een grote ronde.

De 22-jarige Jakobsen drukte zijn wiel net iets eerder over de streep dan de Ier Sam Bennett, die maandag nog de derde etappe had gewonnen. De Duitser Max Walscheid van Team Sunweb finishte als derde in El Puig, maar werd later gediskwalificeerd. Daardoor completeerde Fernando Gaviria het podium.

Jakobsen maakt in de Vuelta zijn debuut in een grote ronde. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step boekte dinsdag zijn zesde overwinning van het seizoen, nadat hij eerder dit jaar onder meer de Scheldeprijs won en de Nederlandse titel op de weg veroverde.

In de top van het algemeen klassement waren er geen verschuivingen. De Ier Nicolas Roche van Team Sunweb draagt nog altijd de rode trui met een kleine voorsprong op de Colombianen Nairo Quintana en Rigoberto Urán.

Voor Steven Kruijswijk kwam de Vuelta dinsdag ten einde. De schaduwkopman van Jumbo-Visma, die in juli als derde eindigde in de Tour de France, liep zaterdag bij zijn val in de ploegentijdrit een knieblessure op en bleef daar de laatste dagen te veel last van houden.

De Ronde van Spanje gaat woensdag verder met de eerste bergetappe van deze editie. Het peloton vertrekt uit L'Eliana en komt 170,7 kilometer later aan in Javalambre, met aankomst bergop.

Steven Kruijswijk stapte in de vierde etappe af. (Foto: Getty Images)

Vierde etappe gekleurd door twee vluchters

De vierde etappe voerde het peloton over een vlak parcours naar El Puig, met de Puerto del Oronet - een klim van 5,8 kilometer - op een kleine 60 kilometer van de finish als enige obstakel. De vlucht van de dag werd gevormd door Jelle Wallays (Lotto Soudal) en Jorge Cubero (Burgos-BH), die in rap tempo een minutenlange voorsprong opbouwden.

Op zo'n 130 kilometer van de meet - vlak voordat Kruijswijk in de remmen kneep - meldde BORA-hansgrohe zich aan kop van het peloton om de marge binnen de perken te houden. De achterstand werd steeds kleiner en bedroeg op de top van de Puerto del Oronet nog maar een kleine twee minuten.

De tank van Cubero was op 31 kilometer van de meet leeg en dus stond Wallays er vanaf dat moment alleen voor, maar ook de solo van de Belg was niet van lange duur. Wallays werd met nog 18 kilometer te gaan opgeslokt door het uitgedunde peloton, dat zich voorbereidde op de onvermijdelijke massasprint.

Rémi Cavagna zorgde in de slotfase nog voor een verrassing door aan te vallen, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step werd op 1,5 kilometer van de meet bijgehaald. Diens ploeggenoot Jakobsen, die in aanloop naar de sprint in uitstekende positie zat, bezorgde Quick-Step even later alsnog het eerste succes deze Vuelta en de 57e overwinning van dit seizoen.

De vierde etappe van de Vuelta leverde fraaie plaatjes op. (Foto: Getty Images)