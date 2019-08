Steven Kruijswijk is dinsdag in de vierde etappe van de Vuelta a España afgestapt. De Nederlander kwam zaterdag ten val in de ploegentijdrit en kreeg de laatste dagen steeds meer last van zijn knie.

De 32-jarige Kruijswijk, die dinsdag na zo'n anderhalf uur koersen in de remmen kneep, ging op de openingsdag van de Vuelta samen met drie ploeggenoten hard onderuit in een bocht naar links die spekglad was geworden.

Volgens de organisatie was er water op de weg gelopen doordat op 500 meter van het parcours een plastic zwembadje was stukgegaan.

Kruijswijk stond na drie ritten 51e in het algemeen klassement, op twee minuten en negentien seconden van leider Nicolas Roche. Hij verloor zondag in de lastige tweede rit een kleine twee minuten op veel andere klassementsrenners.

De klimmer van Jumbo-Visma was de Vuelta begonnen als schaduwkopman achter Primoz Roglic. Kruijswijk reed in Spanje zijn eerste koers sinds hij eind juli als derde eindigde in de Tour de France, zijn hoofddoel van dit jaar.

Kruijswijk werd vorig jaar vierde in Spanje

Vorig jaar werd Kruijswijk achter Simon Yates, Enric Mas en Miguel Ángel López vierde in de Ronde van Spanje.

De Brabander is de tweede renner die afstapt in de Vuelta. De Fransman Mickaël Delage haalde maandag de finish niet.

De vierde etappe van de Ronde van Spanje is dinsdag om 13.19 uur begonnen. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.